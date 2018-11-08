نادين, نسيب, نجيم, تجسّد, معنى, الأمومة, بصورة,

تشكّل الممثلة ​نادين نسيب نجيم​ "حالة" مميزة على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي إستطاعت أن تؤثر كثيراً بمتابعيها ومحبيها.

ونشرت نجيم مؤخراً عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها وهي تمسك يد ابنها الصغير "جيوفاني"، مستخدمة القلوب كرموز تعبيرية.هذه الصورة لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل متابعي تجبم، الذين قاموا بنشرها عبر صفحاتهم الخاصة، مشددين على حنانها وتجسيدها لمعنى الأمومة بهذه الصورة.يذكر أن نجيم تتحضر لتصوير مسلسلها المرتقب "خمسة ونص"، والمقرر عرضه في رمضان المقبل ويشاركها في بطولته الممثلين السوريين قصي الخولي ومعتصم النهار.