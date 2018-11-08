صور - اعتقال رجل وزوجته بشبهة حيازة سلاح في زلفة

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: القت الشرطة القبض يوم امس على رجل وزوجته في سنوات الاربعين من عمرهما من بلدة زلفه، إثر شبهة حيازتهما لأسلحة وذخيرة بشكل غير قانوني.

خلال النشاط المتواصل للحد من ظاهرة الاسلحة غير القانونية قامت الشرطة يوم امس بنشاط مبادر به في بلدة زلفه.خلال النشاط تم تفتيش احد المنازل فتم العثور على مسدسين، وقطع سلاح وذخيرة بكمية كبيرة.بعد التفتيش تم القاء القبض على صاحبة المنزل ومع نهاية التحقيق تم توقيفها.لاحقا في ساعات المساء قام زوجها بتسليم نفسه للشرطة وتم توقيفه.سيحال المشتبهين، اليوم الى المحكمه الصلح في الخضيرة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهما على ذمه التحقيق.