تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:53:18 رهط:اضرار جسيمة لمنازل وسيارات باطلاق نار خلال شجار |  2018-12-17 22:47:05 الناصرة: مؤتمر لأعضاء السلطات المحلية الجدد في لواء الشمال |  2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"الموناليزا النيجيرية" تعود لبيتها بعد اختفاء دام 40 عاما !!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تسجل اللوحة الشهيرة "الموناليزا النيجيرية"، التي بيعت بمبلغ 1.6 مليون دولار، أول ظهور علني لها منذ عقود في معرض "ART X Lagos" بنيجيريا، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت اللوحة التي تحمل عنوان "توتو" للرسام بان إنوونو، التي غالبا ما يطلق عليها اسم "الموناليزا الإفريقية"، مفقودة منذ أكثر من 40 عاما قبل العثور عليها في شقة بلندن العام الماضي، حيث ظلّت معلقة في أحد جدرانها لأكثر من 30 عاما.


وكانت آخر مرة عرضت فيها اللوحة في نيجيريا قبل بيعها في دار مزادات "بونهامز لندن" في عام 1975 بالسفارة الإيطالية في لاغوس.


وهذه اللوحة هي جزء من مجموعة من ثلاثة أعمال فنية أنشأها إنوونو في أعقاب الحرب الأهلية الدموية في نيجيريا، وقد اختفت بعد وقت قصير من رسمها عام 1974.



واتصل المالكون، الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم بـ"جيلز بيبيات"، وهو خبير في الفن الإفريقي الحديث والمعاصر في دار "بونهامز للمزادات" للتعرف على لوحتهم، وتمكن بيبيات من التعرف على لوحة إنونوو.



وقال بيبيات: "اكتشفت اللوحة بنفسي خلال دعوة لتقييم عمل للفنان بن إنونوو... لم أكن أعلم ما الذي سأراه.. وعندما ذهبت وجدت هذه اللوحة الرائعة"، وأضاف أن كيفية وصولها إلى هناك ما زالت غامضة.


وقال منظمون إن اللوحة أعيرت لمعرض "ART X Lagos" الذي سيقام بين يومي الجمعة والأحد في مدينة لاغوس، أكبر مدن نيجيريا، برعاية بنك أكسيس الذي رتب الإعارة لكنه لا يملك اللوحة.


وتجسد "المونازيزا النيجيرية" صورة الأميرة "أديتوتو أديميلوي" (Adetutu Ademiluyi) والتي تم اختصار اسمها بـ"توتو"، وهي حفيدة حاكم تقليدي من جماعة اليوروبا العرقية، ولها أهمية خاصة في نيجيريا إذ تعد رمزا للمصالحة الوطنية بعد حرب دارت رحاها بين 1967 و1970.




كلمات متعلقة

"الموناليزا, النيجيرية", تعود, لبيتها, بعد, اختفاء, دام, 40, عاما, !!,

تابعونــا

اتفاق "مُحتمل" بين أبل وسامسونغ لتصنيع آيفون جديد اتفاق "مُحتمل" بين أبل وسامسونغ لتصنيع آيفون جديد 2018-12-17 | 12:15:10

أشارت شائعات حديثة، إلى أن شركتي أبل وسامسونغ ستوحدان جهودهما لتصنيع هاتف ذكي...

احذر.. خطر "الإيموجي" في تغريداتك وتعليقاتك احذر.. خطر "الإيموجي" في تغريداتك وتعليقاتك 2018-12-17 | 08:30:23

يبدو أن الإنترنت والخصوصية لا يجتمعان، فبعد تعقب زياراتك المختلفة وكل المواقع...

إنستغرام يضيف ميزة مفيدة للمغتربين إنستغرام يضيف ميزة مفيدة للمغتربين 2018-12-16 | 13:14:51

أعلن تطبيق إنستغرام لمشاركة الصور والفيديوهات، الاثنين، عن إضافة ميزة الرسائل...

طائرة إماراتية مرصعة بالماس تشعل المواقع... وهذه قصتها طائرة إماراتية مرصعة بالماس تشعل المواقع... وهذه قصتها 2018-12-14 | 12:00:37

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً صورة لطائرة إماراتية بدت وكأنها مرصعة...

قريبا في إنستغرام.. "حساب المبدع" قريبا في إنستغرام.. "حساب المبدع" 2018-12-14 | 06:31:49

تعمل شركة إنستغرام على اختبار نوع جديد من الحسابات على خدمة مشاركة الصور والفيديو...

"قصر بوينغ" المذهل بالصور.. طائرة لم ترها عين من قبل "قصر بوينغ" المذهل بالصور.. طائرة لم ترها عين من قبل 2018-12-13 | 14:11:09

أطلقت شركة "بوينغ بيزنيس جتس"، الاثنين، طرازا جديدا من طائرة 777 إكس الخاصة خلال...

كشف مقبرة فرعونية تضم عشرات الهياكل العظمية بمصر كشف مقبرة فرعونية تضم عشرات الهياكل العظمية بمصر 2018-12-13 | 13:20:47

كشفت بعثة آثار سويدية عن مقبرة أثرية تعود إلى عصر الأسرة الفرعونية الثامنة عشر في...

شجار حامي الوطيس بين رجال دين في كنيسة أوكرانية! شجار حامي الوطيس بين رجال دين في كنيسة أوكرانية! 2018-12-13 | 12:55:55

شهدت كنيسة أوكرانية شجارا عنيفا بين رجال دين ينتمون إلى تيارين أرثوذكسيين...

"فيسبوك" تسعى للتنبؤ بتحركات المستخدمين المستقبلية "فيسبوك" تسعى للتنبؤ بتحركات المستخدمين المستقبلية 2018-12-13 | 08:18:37

يبدو أن شركة فيسبوك تسعى لمعرفة خطواتك المستقبلية، وفقا لما كشفته وثائق لدى...

مصور يضرب العريس في حفل زفافه بسبب العروس! مصور يضرب العريس في حفل زفافه بسبب العروس! 2018-12-12 | 15:00:18

أفادت صحيفة "Hurriyet Daily News" التركية بأن مصورا مكلفا بتصوير حفل زفاف، ضرب العريس بعد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids زكي كمال الاكاديمية العربية عرض الحرق العربي انتخابات كفر مندا رئاسة مجلس محلي بلدة سلطة عملة اسلامية حفريات بلدة كفر كما سلطة الاثار الجليل الاسفل الشركسيةنشأت ملحم كاميرات سيارة اجرة امين شعبان اللد تعطيل قداس احد الشعانين حيفا ايمن عودة المطران بقعوني حيفا كنيسة الكاثوليكمستشفى بوريا د ابراهيم مرعي قلنسوة منظم قلب صغير 90 % التقليدي قسطرة حريق جبل التطويبات كفار ناحوم اغلاق الشارع طبريا اطفاء قسم مبنى الشؤون الاجتماعية بلدية ام الفحم رصاص وابل شرطة تحقيق اضرار دون اصابات فيديو مفرق رهط شوكت سيارة حادث طرق مروع اصابات مفرق الجنوب سرطة اضراب شامل يوم 31 اب السلطات المحلية البلديات جميع مركز الحكم المحلي اعلان قرار حريق اندلاع النيران في دكان قرية ابو سنان اخماد اضرار جسيمة دون اصابات تذكر مطعم مقلاة بطاطا الدكتور المجالي عبد السلام المحامي زكي كمال دار المعلمين رئيس الوزراء الاردني الاسبق شيف شرف روبي ريفلين رئيس الدولة زيارة عمل لقاء مدراء شركات مشروع الحديقة الصناعية الناصرة مدينة مؤتمر صحفي طالب يطعن اخرا ام الفحم ألة حادة شجار جدال تطور بينهما توقيف المشتبه الشرطة مصرع طفلة طفلة تعرضت دهس اصابة خطيرة حادث طرق شقيب السلام النقب مستشفى تحقيق شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com