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صلاح يتواصل مع صاحبة تمثال أثار جدلا واسعا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق





فاجأ النجم المصري محمد صلاح بمكالمة هاتفية الفنانة التي قامت بعمل تمثال له، عرض خلال النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وأثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت الفنانة المصرية مي عبدالله على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "أنا فرحانة جدا. لاعبنا الدولي وبطلنا الكابتن محمد صلاح شخصيا اتصل بي الآن، وشجعني جدا، وقال لي إنتي فنانة شاطرة، وأنا دخلت صفحتك وشفت شغلك كله وعجبني جدا".


وأضافت: "محمد صلاح طلب مني إعداد تمثال جديد للاحتفاظ به في منزله، وطلب مني عدم الالتفات للتعليقات السلبية، وإني هبقى فنانة كبيرة جدا وعالمية".


ويظهر التمثال البرونزي صلاح واقفا على كرة قدم وهو يفتح ذراعيه بمداهما الأقصى ويرفع رأسه نحو الأعلى، وهي الحركة التي يعرف بها لدى احتفاله بتسجيل أهداف لفريقه ليفربول الإنجليزي.


وأعاد تمثال صلاح، هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب فيه خلال الموسم الماضي، التذكير بتماثيل سابقة لنجوم في عالم اللعبة، كانت بعيدة كل البعد عن معالم وجههم، أبرزها تمثال لأفضل لاعب في العالم خمس مرات كريستيانو رونالدو، أنجزه إيمانويل سانتوس ووضع في مطار مسقط رأس اللاعب ماديرا، قبل أن يعيد العمل عليه بعد السخرية منه.




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