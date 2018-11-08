نص, الاتفاقية, الموقعة, بين, الهستدروت, والحكومة, المتعلقة, بفرع, البناء, والعمال,

تم يوم الثلاثاء 6.11.2018 التوقيع على اتفاقية بين رئيس الهستدروت آفي نيسانكورن ووزير المالية موشيه كحلون ووزير العمل والرفاه كاتس.الاتفاق الذي تم التوصل اليه يوم الثلاثاء 6.11.2018 تجاوب مع معظم مطالب الهستدروت الهادفة الى وضع حد للفوضى السائدة في فرع البناء والتي بسببها تسقط الضحايا في ورشات البناء المختلفة في البلاد، ومنذ بداية 2018 وحتى كتابة هذه السطور سقط 40 ضحية عمل في فرع البناء بضمنهم 2 عابري سبيل، وشهدنا لا مبالاة وعدم اكتراث من قبل الوزارات المختلفة المعنية بالامر، وبدلا من تقليص عدد الحوادث في 2018 كما صرح الوزير كاتس، شهدنا ارتفاع بواقع %30 بالحوادث مقارنة مع 2017 وهذا خير دليل على ان الاجراءات التي تحدث عنها الوزير كاتس لم تكن ناجعة وبعيدة كل البعد عن معالجة هذا المسلسل الدامي معالجة حقيقية وجذرية، وربما هذا نابع من حقيقة كون معظم الضحايا قرابة %80 فلسطينيين من طرفي الخط الاخضر، وعمال اجانب وعمال من الشرائح الفقيرة ولكن بفضل العمل المثابر لكتلة الجبهة بالهستدروت وطرحها المتواصل لموضوع حوادث العمل تحركت الهستدروت واعلنت نزاع عمل ولاحقا اعلنت عن موعد الاضراب 7.11.2018، وفي ظل التهديد بالاضراب بمختلف المرافق الاقتصادية جاء هذا الاتفاق والامتحان الحقيقي سيكون بمدى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق ومن اهم بنود الاتفاق: هو ضرورة تبني المقاييس الاوروبية ببناء السقايل مع وجود سياج واقي للعمال العاملين على ارتفاع لمنع سقوطهم من ارتفاع، علما بان المعطيات تشير الى ان %70 من الحوادث القاتلة سببها السقوط من ارتفاع، و %14 بسبب سقوط اجسام ثقيلة من ارتفاع، وهنا يوجد التزام من قبل وزارة العمل والرفاه بتحويل هذا الامر الى امر ملزم، أي الاستغناء عن السقايل الحالية المستعملة في ورشات البناء (خشبية) الى سقايل معدنية آمنه.والفترة الزمنية لهذا ستستغرق 6 شهور، للسقايل البالغ ارتفاعها اكثر من 6 امتار، وخلال سنة ونصف من توقيع الاتفاقية سيتم الاتفاق وسريان مفعول الاتفاق على السقايل التي يبلغ ارتفاعها اقل من 6 امتار، وكذلك تم الاتفاق على اقامة طاقم مهني برئاسة مديرية الامان بوزارة العمل والرفاه وبمشاركة ممثلين من وزارة البناء والاسكان وممثلي الهستدروت، والطاقم المذكور يقدم توصياته خلال 3 اشهر أي حتى (6.2.2019)، لوزير العمل والرفاه بكل ما يتعلق بمنظومة الشبكات الواقية بورشات العمل والسقايل.على ان يقوم وزير العمل بتقديم اقتراح لتعديل الانظمة القائمة والمتعلقة بالامان بورشات العمل والذي بموجبه يتغير الوضع القائم، حيث حاليا تقع كامل المسؤولية الجنائية على مدير العمل، والتغيير المطلوب يضع سلم مسؤولية مختلف، ويشمل المبادر والمقاول الرئيسي الى جانب هذا التغيير يتم تقديم اقتراح قانون يتم بواسطته الاتزام باستيعاب (مساعد امان)، في كل ورشات العمل الكبيرة شركات البناء فوق حجم معين يتعين عليها تعيين مسؤول امان بوظيفة كاملة وبواقع %100، وكذلك يهتم مدير العمل بان يحصل كل العاملين على دورات استكمال امان اساسية، وذلك كما هو متبع مع العمال الاجانب العاملين بورشات البناء في اسرائيل، تنظيم دورات الامان تكون بمسؤولية المشغل وعلى حسابه.تتعهد وزارة العمل والرفاه باقامة (خط ساخن او دافئ) وذلك حتى شهر 6.2019، ويتم التواصل مع هذا الخط بواسطة الهاتف او بواسطة الانترنت مع مديرية الامان بوزارة العمل، وذلك بهدف التبليغ من قبل العمال او الماره والمواطنين على خروقات الامن والامان في ورشات البناء أي اشراك العاملين والجمهور بالتبليغ عن الخروقات التي من شانها ان تؤدي لحوادث واصابات عمل مختلفة، تتعهد وزارة العمل والرفاه بتقديم اقتراح قانون ملزم، يلزم بموجبه استيعاب مشغلي الرافعات بواسطة شركات متخصصة لهذا الفرع، وذلك بموجب طلب الهستدروت وحتى الربع الاول من سنة 2019 أي حتى 31.3.2019 يقام (يؤسس) مخزون معلومات محوسب يشمل صور عاملي الرافعات المؤهلين والذي بموجبه يكون بامكان مدير العمل التعرف على شخصية مشغل الرافعة، وهذا الامر هدفه منع ظاهرة استعمال تراخيص التشغيل المزيفة المستعملة اليوم من قبل مشغلي رافعات في ورشات عمل مختلفة، كذلك تهتم وزارة العمل والرفاه وخلال 3 اشهر أي حتى 31.3.2019 من تحديد المواصفات والمعايير التي يجب ان تتوفر لمن يعملون بفحص الرافعات، وتعمل الوزارة على زيادة عدد الفاحصين المؤهلين وتقوم الوزارة بتكثيف التفتيش على عمل (الموجهين بالاشارات) لمشغلي الرافعات وضمان حصولهم على التاهيل المناسب، تلتزم وزارة المالية بان يقوم المحاسب العام للدولة خلال الشهر الحالي بان تشمل مناقصات الدولة ملحق امان مفصل وذلك بمناقصات البناء والبنى التحتيه التي تعلنها الدولة وعلى ان تشمل شروط المناقصة بناء سياج امان للعاملين على ارتفاع، وقبل الاعلان عن الفائز بالمناقصة الاخذ بعين الاعتبار موضوع الاصابات للمقاولين المتقدمين للمناقصة.الاتفاقية تشمل زيادة عدد المفتشين والقوى العاملة في مديرية الامان بوزارة العمل والرفاه ب 60 وظيفة جديدة، 25 مفتش يتم استيعابهم في سنة 2018 و 35 مفتش اضافي يتم استيعابهم في شهر 1.2019 وذلك بموجب تصريح وزير العمل والرفاه كاتس وهنا من الجدير ذكره انه في مديرية الامان التابعة لوزارة العمل والرفاه ينقص 108 ملاكات اشترطت المالية زيادة الملاكات، بتقليص ملاكات من وزارات حكومية اخرى، وهذا البند غير واضح، وذلك حفاظا على بند القوى العاملة المشار اليه بقانون الميزانية (ميزانية الدولة) وهذا من شانه ان يصعب على تنفيذ هذا البند والذي هو بند جوهري من مطالب الهستدروت وحقيقة لا بد من ذكرها اليوم يوجد 23 مفتش لقرابة 13000 ورشة بناء او اكثر في اسرائيل الى جانب تخصيص الوظائف الاضافية، على المالية تخصيص ميزانية للسيارات لهؤلاء المفتشين وضمان اماكن سكن حكومية، كذلك تم الاتفاق على عقد جلسة تقييم في 11.2019 او خلال سنة 2020 بمشاركة وزارة المالية ووزارة العمل والرفاه والهستدروت لبحث امكانية زيادة، 17 ملاك اضافي لمديرية الامان بوزارة العمل والرفاه (المقصود مفتشين على ورشات العمل)، وهنا من المهم الاشارة الى ان وزير الاسكان والبناء لم يحضر لحظة توقيع الاتفاقية الثلاثية، هستدروت ماليةَ- العمل والرفاه، ولكن المطالب تشمل الطلب اليه(الى وزير الاسكان) ان يعمل على تعديل قانون تسجيل المقاولين من سنة 1969، والذي بموجبه تمنح الصلاحية لمسجل المقاولين بالغاء تسجيل مقاولين مخالفين وقعت في ورشات العمل التي يشرفون عليها حوادث قاتلة او اصابات خطيرة وعلى ان يتم اتخاذ الاجراءات بعد الحصول على تقرير من مديرية الامان التابعة لوزارة العمل، التنسيق بين مديرية الامان ومسجل المقاولين، امكانية تعليق تسجيل او الغاء تسجيل في سجل المقاولين.مرة اخرى بلا شك ان الاتفاق مهم ولكن الامتحان للاتفاق هو مدى التزام الاطراف بتنفيذه وتنفيذ بنوده المختلفة، وهذا الامر ليس مفهوم ضمنا، بلا شك ان موضوع اصابات العمل موضوع شائك، ووراء الارقام وعدد ضحايا لقمة العيش هنالك عائلات واطفال يتامى، ولا يمكن ترك هذا الموضوع دون معالجة جذرية، وكلمة حق تقال هنا للدور الايجابي والفعال الذي لعبته كتلة الجبهة بالهستدروت لرفع موضوع اصابات العمل على مختلف المستويات رسميا، اعلاميا، برلمانيا، هستدروتيا، شعبيا، وستواصل كتلة الجبهة عملها المتواصل والدؤوب حتى تتوقف هذه الكارثة وهذا المسلسل الدموي.