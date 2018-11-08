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صور - السيارات ذاتية القيادة تغزو شوارع الصين!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تفاجأ سكان مدينة "ووزين" الصينية الخميس 6 نوفمبر الحالي بقيام السلطات المحلية باستبدال جميع سيارات الأجرة العاملة في المدينة بأخرى ذاتية القيادة.



وجاء نشر هذا العدد الكبير من السيارات في "ووزين" تزامنا مع افتتاح المعرض العالمي الخامس لتقنيات الإنترنت، والذي حضره عدد كبير من الزوار والمستثمرين وأصحاب شركات التكنولوجيا من مختلف بلدان العالم.


وقالت سلطات المدينة إن التنقل في هذه السيارات سيكون مجانيا لجميع الموجودين في المدينة خلال فترة المعرض، والذي سيعمل ما بين 7 و9 نوفمبر.


وبالإضافة إلى تقنيات السيارات ذاتية القيادة، ستستعرض الشركات الصينية أحدث ما لديها في مجال التكنولوجيا، وخصوصا تقنيات الجيل الخامس من الإنترنت "5G".




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