تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-05 15:50:44 بالارقام - حضور القداس البابوي في الإمارات فاق التوقعات |  2019-02-05 15:50:22 الكرملين يعلن عن لقاء ثنائي مرتقب بين بوتين وروحاني |  2019-02-05 14:50:31 مواطن من دير الاسد يهدم بيته بنفسه |  2019-02-05 14:50:36 اعتقال شاب من اللقية بعد ضبط سلاح بحوزته |  2019-02-05 15:15:09 كشف تفاصيل جديدة بشأن محاولة اغتيال السيسي في السعودية! |  2019-02-05 14:50:32 وزيرة التربية الجزائرية: المدرسة ليست مكانا للصلاة |  2019-02-05 14:55:00 المعلم:واجبنا الحفاظ على أمن القوات الإيرانية على أراضينا |  2019-02-05 13:52:27 غدا - وقفة احتجاجية لطاقم مستشفى الناصرة الانجليزي بعد الاعتداء على طبيب وضربه من قبل متعالج |  2019-02-05 13:00:41 شقيقتان طمراويتان تلدان في ذات اليوم وبفارق ساعة فقط |  2019-02-05 13:00:37 "سيارة تسونامي".. ابتكار آسيوي لمواجهة موجات المد العاتية |  2019-02-05 12:48:15 المطران عطا الله حنا: هل الاعلان عن مسجد البحر في طبريا بأنه متحف مقدمة لقرارات اخرى مشابهة بحق اوقافنا؟ |  2019-02-05 12:45:45 بدء تسيير رحلات عُمرة من غزة قريبًا |  2019-02-05 12:02:38 "نعيش معاً في محبة وتسامح" بمدرسة الفرنسيسكان الناصرة |  2019-02-05 11:58:10 الإفتاء: الأربعاء غرّة جمادي الآخرة |  2019-02-05 11:56:07 مسعود غنايم يزور جامع البحر في طبريا ويحذر البلدية من تحويله لمتحف |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المشروبات الساخنة في أكواب البلاستيك.. سموم نشربها بأيدينا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كثيرون منا يستخدمون الكؤوس البلاستيكية الصغيرة، في تناول الشاي أو القهوة أو غيرها من المشروبات الساخنة أو الباردة، وكثيرون منا أيضا يستخدمون الملاعق والسكاكين والشوك البلاستيكية في تناول الأطعمة المختلفة السخونة.



ويصر الكثيرون على الاستمرار في استخدام هذه الكؤوس البلاستيكية، على وجه التحديد، على الرغم من التحذيرات الكثيرة والعديدة من خطورتها على الجسم والصحة وأضرارها والإصابة بالأمراض مثل مرض السرطان.


ولكن هل تساءل أحدنا عن السبب وراء استخدام مثل هذه الكؤوس البلاستيكية أو لماذا لا نستخدم الزجاجية أو المعدنية بدلا منها؟


على أي حال، ثمة أسباب كثيرة وعديدة للتوقف عن استخدام الكؤوس البلاستيكية وغيرها من القطع البلاستيكية الاستهلاكية التي تستخدم لمرة واحدة.


أما السبب الرئيسي وراء مثل هذا التحذير فيتمثل بالطبع في معرفة التركيبة الأساسية التي تصنع منها الكؤوس البلاستيكية، ألا وهي "البيسفينول" و"البولي بروبيلين"، وهما مادتان كيماويتان صناعيتان.


وتستخدم هاتان المادتان في تصنيع المواد البلاستيكية منذ ستينيات القرن العشرين، وغالبا ما تدخلان في تصنيع الأوعية المستخدمة في تخزين المواد الغذائية والمشروبات.


مثل هذه المادة ليست مضرة بالإنسان فحسب، بل تشكل تهديدا كبيرا للبيئة، خصوصا أن استخدامها أصبح كبيرا جدا وشائعا للغاية.


الآثار المدمرة


عندما نستخدم هذه الكؤوس البلاستيكية في تناول السوائل الساخنة، فإن حرارة السوائل تعمل على تسخين الكؤوس البلاستيكية، وبالتالي المواد الداخلة في تصنيعها، وهو ما يعمل على تلبك المعدة بعد تناول تلك السوائل، كالشاي والقهوة.


بالإضافة إلى ذلك، يساعد التفاعل بين المواد الكيماوية والمواد السائلة الساخنة في زيادة السمنة ويؤثر سلبا في البلوغ، كما أنه يقود إلى الإصابة بأمراض السرطان، من بين أمراض عديدة أخرى.


كذلك تؤثر مادة البيسفينول بشكل مباشر على الهرمونات ما يسبب اضطرابات في تطور ونمو الجهاز التناسلي ونمو الدماغ؛ كما تؤثر على خلايا ألفا المسؤولة عن إنتاج الإنسولين في البنكرياس، لذلك فإن وجود مثل هذه الكيماويات في الجسم يمكن أن يؤثر على مستوى الجلوكوز والسكري، بحسب ما جاء في موقع أوميلايتس.


وبالمثل، فإن غسل وجلي الكؤوس البلاستيكية بمياه حارة من أجل استخدامها ثانية، تتسبب بضرر مماثل، حتى وإن استخدمناها لتناول مشروبات باردة.


وأظهرت نتائج اختبارات أجريت على أشخاص تناولوا مشروبات ساخنة بواسطة كؤوس البلاستيك أن 95 في المئة منهم احتوى بولهم على معدلات مرتفعة من مادة البيسفينول الكيماوية.


ووجود معدلات عالية من البيسفينول في الجسم يمكن أن يكون خطيرا للغاية بالنسبة للنساء الحوامل والأجنة على السواء، ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي، كما قد يؤدي إلى الإجهاض.


وعند الرجال، قد يتسبب تناول المشروبات الساخنة بواسطة الكؤوس البلاستيكية إلى الإصابة بمرض سرطان البروستات، كما أنه يقلل من مستوى وعدد الحيوانات المنوية لديه، وبمعنى آخر فإنه يقود إلى إصابة الرجال بالعقم.


ومن النتائج المثيرة لتناول المشروبات بواسطة الكؤوس البلاستيكية أنه يساهم في خفض مناعة الجسم.


ومن الآثار الأخرى أن الإنسان قد يصبح أكثر عدائية وفائق النشاط، كما أشار موقع ويكيبيديا.


وأخيرا فإن تناول المشروبات الساخنة بواسطة هذه الكؤوس  يجعل من عملية إعادة تدويرها مسألة صعبة وغير مكتملة، ما يجعل منها مشكلة بيئية أيضا.




كلمات متعلقة

المشروبات, الساخنة, في, أكواب, البلاستيك.., سموم, نشربها, بأيدينا,

تابعونــا

ما علاقة الإنفلونزا بالسكتات الدماغية؟ ما علاقة الإنفلونزا بالسكتات الدماغية؟ 2019-02-05 | 15:50:47

كشفت دراستان جديدتان أن الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر...

ضرر معجون الأسنان على الأطفال أكبر مما يعتقد! ضرر معجون الأسنان على الأطفال أكبر مما يعتقد! 2019-02-05 | 14:50:32

أفاد مسح أمريكي صدر، الخميس 31 يناير، أن العديد من الأطفال الصغار يستخدمون الكثير...

خيط الأسنان قد يحتوي على مواد سامة خيط الأسنان قد يحتوي على مواد سامة 2019-02-05 | 13:00:49

أفادت دراسة أميركية حديثة، بأن خيط الأسنان الذي يستخدم في تنظيف الأسنان من بقايا...

العلماء يتوصلون إلى "أم الخلايا السرطانية" العلماء يتوصلون إلى "أم الخلايا السرطانية" 2019-02-05 | 11:28:09

اكتشف العلماء في جامعة سالفورد الأميركية ما يعتقدون أنها الخلية المسؤولة عن كل...

الطرق المزدحمة تهدد خصوبة الرجال الطرق المزدحمة تهدد خصوبة الرجال 2019-02-05 | 10:16:08

توصلت دراسة جديدة أجرتها جامعة "Guangzhou" الصينية، إلى أن الرجال الذين يعيشون قرب...

دماغ الرجل أم المرأة.. دراسة تكشف "الفارق المذهل" دماغ الرجل أم المرأة.. دراسة تكشف "الفارق المذهل" 2019-02-05 | 10:05:48

كشفت دراسة علمية حديثة، أجراها فريق من الأطباء في إحدى الجامعات بالولايات...

تعرفوا على أكثر المواد الغذائية فائدة للقلب تعرفوا على أكثر المواد الغذائية فائدة للقلب 2019-02-05 | 08:39:06

نشرت جمعية خبراء التغذية والحمية البريطانية قائمة مؤلفة من 5 منتجات غذائية تعد...

التوصل إلى "سر المذاق الآسر" لكوب القهوة التوصل إلى "سر المذاق الآسر" لكوب القهوة 2019-02-04 | 20:22:57

توصل علماء إلى سر جديد يعمل على منح مشروب القهوة مذاقها المميز، الذي يأسر عشرات...

احذروا من إسراف أطفالكم في معجون الأسنان احذروا من إسراف أطفالكم في معجون الأسنان 2019-02-04 | 17:36:48

أفاد بحث أميركي حديث أن العديد من الأطفال الصغار يستخدمون الكثير من معجون...

بهذه الطريقة تصبح البطاطا المقلية طبقاً صحياً بهذه الطريقة تصبح البطاطا المقلية طبقاً صحياً 2019-02-04 | 14:55:45

يعلم الجميع أن البطاطا المقلية لا تحتوي على أي مكونات غذائية مفيدة. ومن المعروف...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نشأت ملحم كاميرات سيارة اجرة امين شعبان اللد تعطيل جلجولية حرق اطارات مواجهات حرق اطارات علي سعيد دراوشة اكسال وفاة الشاب في امريكا قرية استعدوا موجة حر شديدة . الاسبوع القادم تضرب البلاد البحر الميت 44 درجة الغاء بجروت اللغة العربية نموذج 20102 تسريب امتحان وزرة المعارفاعتقال شاب ابو سنان قرية دهس شرطي عمله خلال سياقة رخصته مسحوبة ملغية ثانوية سخنين للبنات ام الفحم تحتفل تخريج فوج جديد طالباتها مدرسة مستشفى النمساوي الناصرة يوم محاضرة نساء حوامل امهات اطفال شاب القدس رافعة انقاذ حمامة عالقة شرفة منزل خطر حياته بلدية الناصرة اجتماع العنف تظاهرة رفع شعارات علي سلام شرطة المدينة طارئ جلسة مكافحة علي زيدان ترفض العليا المحكمة كفر مندا ترشح رئاسة انتخابات انتظام الدراسة مدارس الناصرة اجواء احتفالية رائعة مشاركة عطلة انتهاء المعمدانية لجنة اوليا ء امور الطلاب بالونات تطيير تخليص شاب حيفا علق سطح عمارة حريق احتراق شقة سكينة مدينة اطفاء اخماد قنبلة هلع بيت حي السوق الناصرة القاء اعتقال شاب مشتبه أيمن شرقاوي اختفاء اثار البحث مصمص التخنيون حيفا طالب الشاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com