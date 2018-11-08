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صور وفيديو - احتراق سيارة قرب مجد الكروم دون اصابات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شب صباح اليوم الخميس حريق هائل في سيارة خصوصية على الشارع الرئيسي القريب من مدخل بلدة مجد الكروم .



واسفر الحريق عن اشتعال السيارة بالكامل مما تسبب باضرار جسيمة , ولم يبلغ عن اصابات .


وشهد الشارع أزمة سير في اعقاب احتراق السيارة.




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