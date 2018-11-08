مازن, عدوي, عن, التوسعة, الجنوبية, بطرعان, :, لن, نقبل, بتعديلات, لا, تحقق, المساواة,

جاء في بيان صادر عن مازن عدوي رئيس مجلس طرعان المحلي المُنتخب بشأن مخطط التوسعة الجنوبية في قرية طرعان , صباح اليوم الخميس :" حفاظًا على مبدأ الشفافية والمشاركة الحقيقية للجمهور، أبرَقَ الرئيس المنتخب مازن محمود عدوي والعديد من أعضاء المجلس المنتخبين لطاقم التخطيط والفاتمال رسالة مطالبين فيها بعرض التعديلات بشأن التوسعة الجنوبية في طرعان (تمال 1067)، على المجلس المنتخب قبل تقديمها للجنة المختصة.لن نقبل بتعديلات لا تحقق مبدأ المساواة ولا تحقق طموح طرعان وأهلها. لن يكون المخطط إلا بمشاركة أهل طرعان ولجان مختصة وبقرار طرعانيّ حر. عشتم وعاشت طرعان حرّة مزدهرة.