مصرع, محمد, خليل, النواجعة, (25, عاما), بحادث, جنوب, الخليل,

قي الشاب محمد خليل النواجعة (25 عاما) من يطا في الضفة الغربية مصرعه فجر اليوم جنوب جبل الخليل جراء تصادم ست سيارات قرب حاجز ميتار.

كما أصيب عشرون آخرون بجروح. ووصفت حالة خمسة من الجرحى ما بين خطيرة ومتوسطة والباقين بطفيفة.وافيد انه تم نقل المصابين الى مستشفى سوروكا في بئر السبع وعدة مستشفيات فلسطينية في الخليل ويطا لتلقي العلاج الطبي. وأغلقت الشرطة طريق رقم ستين في منطقة مفرق ميتاريم جنوبا.وكان 6 اشخاص قد لقوا مصرعهم في حادث السير المروع الذي وقع قبل اربعة ايام على طريق رقم تسعين (90) في غور الأردن، وجرح سبعة آخرين.