مفتي القدس - الثلاثاء ذكرى المولد النبوي الشريف

أعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية– رئيس مجلس الإفتاء الأعلى- أن يوم الخميس 8/11/2018 هو المتمم لشهر صفر لعام 1440هـ، وأن يوم الجمعة 9/11/2018 هو الأول من شهر ربيع الأول وعليه فإن الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف في الثاني عشر من ربيع الأول لهذا العام توافق يوم الثلاثاء 20/11/2018م.

وانتهز المفتي هذه المناسبة العطرة لتجديد الدعوة للمواطنين لإعمار المسجد الأقصى المبارك بالصلاة وشد الرحال إليه، خاصة في ظل التهديدات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضده.