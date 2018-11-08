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مفتي القدس - الثلاثاء ذكرى المولد النبوي الشريف



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 أعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية– رئيس مجلس الإفتاء الأعلى- أن يوم الخميس 8/11/2018 هو المتمم لشهر صفر لعام 1440هـ، وأن يوم الجمعة 9/11/2018 هو الأول من شهر ربيع الأول وعليه فإن الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف في الثاني عشر من ربيع الأول لهذا العام توافق يوم الثلاثاء 20/11/2018م.



وانتهز المفتي هذه المناسبة العطرة لتجديد الدعوة للمواطنين لإعمار المسجد الأقصى المبارك بالصلاة وشد الرحال إليه، خاصة في ظل التهديدات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضده.




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