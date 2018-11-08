تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-27 23:31:43 253 شهيداً و25 الف جريح منذ انطلاق مسيرات العودة |  2018-12-27 23:30:13 برشلونة يتهرب من حسم صفقة رابيو |  2018-12-27 23:19:16 مستوطنون يعتدون على المحامي معين عرموش وزوجته من طمرة |  2018-12-27 20:57:25 بسمة طبعون: رئيس المجلس رائد زبيدات يخصص ميزانية لدعم الطالبات والطلاب الجامعيين |  2018-12-27 20:49:13 لأول مرة- نتنياهو يزور البرازيل |  2018-12-27 18:42:04 مقتل شادية مصراتي 30عاماً رمياً بالرصاص في الرملة |  2018-12-27 17:23:35 مصرع شخص واصابة اخرين في حادث مروع على شارع 90 |  2018-12-27 16:50:00 السلطة توقف استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل |  2018-12-27 16:50:00 سوريا.. موجات نزوح غير مسبوقة من آخر جيوب "داعش" |  2018-12-27 16:00:23 "اكتشاف ثوري".. السرطان لن يكون قاتلا |  2018-12-27 15:39:22 السجن 43 شهرا لشاب من جلجولية سافر لسوريا بمنطاد من الجولان وانضم لداعش واعتقله الجيس السوري |  2018-12-27 15:31:23 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في طمرة |  2018-12-27 15:09:13 إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان |  2018-12-27 14:23:22 الجلبوع: المصادقة على ميزانية 2019 .. أكثر من 196 مليون شيكل‎ |  2018-12-27 14:20:27 مصر.. 3 سنوات لسيدة تحرشت بقرد !! |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على يوفنتوس بثنائية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سقط يوفنتوس أمام ضيفه مانشستر يونايتد، بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، بمنافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. 


سجل كريستيانو رونالدو، هدف يوفنتوس في الدقيقة 65، وتعادل خوان ماتا في الدقيقة 86، بينما سجل ساندرو هدف الفوز لليونايتد عن طريق الخطأ بمرماه بالدقيقة 90.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 7 نقاط بالمركز الثاني، وواصل يوفنتوس تصدره ب 9 نقاط في المجموعة الثامنة. 

أولى الفرص جاءت في الدقيقة 10، عن طريق رودريجو بنتانكور، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، إلا أنها اصطدمت بمدافع مانشستر يونايتد لتمر بجوار القائم. 


وأنذر حكم المباراة نيمانيا ماتيتش، لاعب وسط اليونايتد بعد تدخل عنيف على باولو ديبالا في منتصف الملعب. 

ومرت تسديدة البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 16 بجوار القائم الأيسر لديفيد دي خيا، حارس مانشستر.

وأبعد دي خيا، تصويبة سامي خضيرة في الدقيقة 31، بعدما سدد الألماني كرته من خارج المنطقة بقوة، وتصدى لها ديفيد ببراعة. 

وفي الدقيقة 33، جاءت أخطر فرص يوفنتوس بتسديدة مباغتة من الجهة اليمنى ارتطمت بقدم ماتيتش وأبعدها دي خيا ببراعة عن مرماه. 


وكادت تصويبة سامي خضيرة في الدقيقة 35 أن تسكن الشباك، بعد تمريرة من الجهة اليمنى لليوفي من كريستيانو رونالدو، وتسديدة من خضيرة ارتطمت بالقائم الأيمن لدي خيا. 

وجاءت أولى فرص مانشستر يونايتد بالدقيقة 45، من بول بوجبا، بعد سدد كرة من الجهة اليسرى، لكنها وصلت سهلة لأيدي تشيزني. 
ومرت تصويبة أنتوني مارسيال، بالدقيقة 48 بجوار المرمى، ورد باولو ديبالا بتصويبة قوية بالقدم اليسرى من حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة لتحرم اليوفي من هدف التقدم. 

وتقدم يوفنتوس بالهدف الأول بالدقيقة 65، عن طريق كريستيانو رونالدو، بهدف رائع بعد كرة طولية من ليوناردو بونوتشي، وصلت إلى رونالدو أمام المرمى سددها من لمسة واحدة في المرمى. 


وواصل البيانكونيري الطوفان الهجومي، بعد تمريرة من رونالدو إلى بيانيتش بالدقيقة 67، سددها الأخير مباشرة بالمرمى وتألق دي خيا أمامها. 
وأهدر بيانيتش فرصة مضاعفة النتيجة لليوفي في الدقيقة 72 بتسديدة بعيدة عن المرمى. 
وكاد كوادرادو أن يسجل الثاني ليوفنتوس بالدقيقة 74، بعد تمريرة من المتألق رونالدو، إلا أنها علت العارضة. 


وحاول البديل راشفورد التسديد على المرمى بعد نزوله إلا أن تسديدته مرت بأمان على مرمى اليوفي. 

وتعادل خوان ماتا، في الدقيقة 86 بعد تسديدة رائعة من الإسباني، من ركلة حرة ثابتة، سكنت شباك تشيزني. 

وتمكن اليونايتد من تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 90، عن طريق أليكس ساندرو بمرماه عن طريق الخطأ. 

وكاد راشفورد أن يسجل هدف ثالث لليونايتد بالدقيقة 93 بعد هجمة مرتدة سريعة إلا أن تشيزني أبعدها. 




كلمات متعلقة

مانشستر, يونايتد, يقلب, الطاولة, على, يوفنتوس, بثنائية,

تابعونــا

برشلونة يتهرب من حسم صفقة رابيو برشلونة يتهرب من حسم صفقة رابيو 2018-12-27 | 23:30:13

تهرب إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة الإسباني، من الحديث عن إمكانية...

برشلونة يقدم أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي برشلونة يقدم أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي 2018-12-27 | 16:50:29

قدم نادي برشلونة الإسباني اليوم لاعبه الجديد الكولومبي جيسون موريلو، الذي انضم...

ميسي: ابني يقيّم مباريات برشلونة وهذا رأيي في رونالدو ميسي: ابني يقيّم مباريات برشلونة وهذا رأيي في رونالدو 2018-12-27 | 16:00:18

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حوار مطول مع صحيفة "الماركا" الإسبانية، عن...

بوفون يحسم أمر بقائه في باريس بوفون يحسم أمر بقائه في باريس 2018-12-27 | 14:16:59

ذكرت صحيفة "leparisien" الفرنسية، اليوم الخميس، أن الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي...

بعد اعتراف الحكم.. الاتحاد الإنجليزي يحسم موقف صلاح بعد اعتراف الحكم.. الاتحاد الإنجليزي يحسم موقف صلاح 2018-12-27 | 13:15:20

بعد ساعات من دعوات في الصحف البريطانية، وصرخات على مواقع الإنترنت، تطالب بإيقاف...

زيدان برفقة أسرته في الإمارات استعدادا لرأس السنة زيدان برفقة أسرته في الإمارات استعدادا لرأس السنة 2018-12-27 | 11:53:22

يقضي النجم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للفريق الملكي الإسباني...

بعد الخسارة الثالثة.. غوارديولا يتحدث عن "وضع ليفربول" بعد الخسارة الثالثة.. غوارديولا يتحدث عن "وضع ليفربول" 2018-12-27 | 10:47:35

يرى بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن الشكوك ستتسلل إلى تفكير لاعبيه بشأن...

رونالدو ينقذ "السيدة العجوز" من أول سقوط رونالدو ينقذ "السيدة العجوز" من أول سقوط 2018-12-27 | 09:11:08

أنقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس من خسارة أولى هذا الموسم...

رئيس الاتحاد الأرجنتيني: ميسي لم يرحل عن المنتخب.. وسيعود رئيس الاتحاد الأرجنتيني: ميسي لم يرحل عن المنتخب.. وسيعود 2018-12-27 | 08:49:24

قال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، إن ليونيل ميسي لم يرحل قط...

صلاح يتعرض لانتقادات حادة بعد رباعية نيوكاسل صلاح يتعرض لانتقادات حادة بعد رباعية نيوكاسل 2018-12-26 | 23:41:15

تعرض محمد صلاح نجم ليفربول، لانتقادات حادة بعد فوز فريقه على نيوكاسل (4-0) اليوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اختفاء الشابة دموعه مقاطعه من بئر السبع الشرطة تبحث عنها اصابات حادث طرق قرية يركا انقلاب سيارة اسعاف شرطة ام عربية الرملة اعتداء ضرب ابنتها شجار بينهما اصابة خطيرة منطقة العينين الشرطة تمديد اعتقال عملية طعن باب العامود القدس اصابات الشرطة اسعاف تصفية حرس الحدود الاق نار طعن جندي كطريات ت سلاح سرقة من اطلاق نار اصابة مقتل استشهادسيارة تقتحم محل متجر تجاري شفاعمرو سائقة تفقد السيطرة الطبيب اياد خمايسي كفر كنا يشارك رمبام تنظير الجهاز الهضمي اطباء في قطاع غزةمظاهرة شرطة ام الفحم قتل شابين حسين محاجنة اعغبارية شعارات مركز شرطة ضبط مختبر تنمية مخدرات ماريخوانا تحت اسفل منزل قرية دبورية الشرطة الجش قرية اضاءة شجرة الميلاد مسيرة كشفية عامل البعينة حيفا منطقة سقوطه ارتفاع شاهق قرية مستشفى اسعاف شرطة تحقيق مفرق طرعان حادث طرق طاقم الشفاء 4 اصابات 70 % نقابة المحامين خريجي المحاماة جامعات رسبوا امتحان سابقة شاب ام الفحم اعتقال موقوف تحرش نساء فتيات حمام بحر طبريا احتراق سيارة مفرق مجيدو اشتعال النار النيران اتجاه ام الفحم خصوصية اطفاء اخماد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com