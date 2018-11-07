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اصابتان في شجار عائلي تخلله اطلاق نار في زيمر



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اصيب شخص بجراح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار واخر بجراح طفيفة جراء تعرضه للطعن خلال شجار بين عائلتين في زيمر .


طواقم الاسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء نقلت المصابين للمستشفى لتلقي العلاج , الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .




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