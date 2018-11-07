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معاوية:تشييع جثمان الطفل يزن محاميد ضحية حادث الدهس



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بأجواء من الحزن والأسى، شيع اهالي معاوية والمنطقة، مساء الاربعاء، جثمان الطفل المرحوم يزن عبد الرحمن مصطفى محاميد (5 سنوات) ضحية حادث الدهس الذي وقع عصر اليوم في البلدة، لدى عودته من مدرسته الى بيته.


وانطلق موكب الجنازة من مسجد القرية الى مثواه الأخير حيث ووري الثرى في مقبرة معاوية.




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