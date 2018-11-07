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اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في عارة



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اصيب شاب بالعشرينيات من عمره بجراح متوسطة أثر تعرضه لاطلاق نار مساء الاربعاء في بلدة عارة في المثلث الشمالي .


طواقم الاسعاف هرعت للمكان وقدمت الاسعافات للمصاب وتم نقله الى المستشفى لاستكمال العلاج , دوريات معززة من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في عارة




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