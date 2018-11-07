اصابة, متوسطة, لشاب, تعرض, لاطلاق, نار, في, عارة,

اصيب شاب بالعشرينيات من عمره بجراح متوسطة أثر تعرضه لاطلاق نار مساء الاربعاء في بلدة عارة في المثلث الشمالي .

طواقم الاسعاف هرعت للمكان وقدمت الاسعافات للمصاب وتم نقله الى المستشفى لاستكمال العلاج , دوريات معززة من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .