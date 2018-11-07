تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-20 20:05:08 نتنياهو: "تواجدي في تشاد لا يغير سياسة التصدي للتموضع الإيراني " |  2019-01-20 20:01:11 د.عبير سليمان-عواودة:غرف الولادة الجديدة ستُحدث نقلة نوعية كبيرة للنساء والمواليد بفضل الطواقم الطبية والأجهزة العصرية المتطورة |  2019-01-20 17:06:13 اقالة مدرب اتحاد ابناء سخنين عمير تورجمان |  2019-01-20 16:51:56 لائحة اتهام بحق شاب من دير الاسد هدد الطاقم الطبي بالسكين وثقب اطارات سيارة اسعاف |  2019-01-20 16:41:43 يوم التضامن العالمي مع جماهيرنا العربية في مركزه "قانون القومية" |  2019-01-20 15:50:10 بالصور: منتخب الأردن يودع كأس آسيا على يد فيتنام |  2019-01-20 16:38:16 د.نائل إلياس لـ"الصنارة":فخورون بتميّز قسم الخدّج وتميزنا في منع التلوّث وهذه الإنجازات ستصب في مصلحة المرضى |  2019-01-20 14:18:10 الدفاعات السورية تتصدى لقصف إسرائيلي |  2019-01-20 13:57:34 اصابة خطيرة لعامل في مصنع بكفرمندا |  2019-01-20 13:54:35 اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في زيمر |  2019-01-20 13:31:51 ضبط عشرات الاسلحة غير المرخصة في الناصرة والشمال |  2019-01-20 13:04:48 سائق "توك توك" مصري يرد حقيبة "الربع مليون" بعد بحث طويل |  2019-01-20 12:57:03 تخليص عالقين اثر حريق منزل في صور باهر |  2019-01-20 12:55:06 اللجنة القطرية للإسكان تقبل اعتراضات أصحاب أراض من شفاعمرو واعبلين وتخرج اراضيهم من مخطط توسيع كريات أتا |  2019-01-20 12:33:40 قرار بهدم منزل عائلة البرغوثي في كوبر |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فنانة مصرية تفاجئ متابعيها بانفصالها عن زوجها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الفنانة المصرية رشا الخطيب، عبر حسابها على “فايسبوك”، صورة تظهر فيها يد امرأة وهي تضع خاتم الزواج في يد رجل وكأنها تعيده إليه.


وأرفقت الصورة بالتعليق: “كل شيء قسمة ونصيب”. واعتبر المتابعون ذلك إعلاناً لانفصالها عن زوجها رجل الأعمال السعودي بعد زواج دام سنوات.

 وهو ما أثار الكثير من التساؤلات في أوساط المتابعين. وقد أعرب كثيرون عن استغرابهم هذا الانفصال المفاجئ، خصوصاً أنه لم يتم الإعلان من قبل عن حدوث أي خلافات بين الزوجين.

ويذكر أن آخر ظهور تلفزيوني للفنانة كان من خلال مسلسل “البيت الكبير” قبل أن تغيب عن الساحة الفنية.

وقد جسدت فيه شخصية فتاة تدعى رشا إلى جانب عدد من أبرز وجوه الشاشة المصرية مثل لوسي وأحمد بدير وسوسن بدر ومنذر رياحنة وريم بوشناق وحجاج عبد العظيم وطارق صبري. ويشار إلى أن المسلسل من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي
فنانة مصرية تفاجئ متابعيها بانفصالها عن زوجها




كلمات متعلقة

فنانة, مصرية, تفاجئ, متابعيها, بانفصالها, عن, زوجها,

تابعونــا

ان كنت ممن يتمنون “حظ محمد صلاح”.. علا الفارس توجه لك هذه النصيحة! ان كنت ممن يتمنون “حظ محمد صلاح”.. علا الفارس توجه لك هذه النصيحة! 2019-01-20 | 20:08:53

وجهت الاعلامية الاردنية علا الفارس الى الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي...

فضل شاكر يشوّق جمهوره لأغنيته الجديدة “حبيتك” فضل شاكر يشوّق جمهوره لأغنيته الجديدة “حبيتك” 2019-01-20 | 12:22:29

شوّق الفنان اللبناني ​فضل شاكر​ الجمهور لأغنيته الجديدة بعنوان “حبيتك” من...

تسريب صور لريهام حجاج مع طليق ياسمين عبد العزيز تسريب صور لريهام حجاج مع طليق ياسمين عبد العزيز 2019-01-20 | 10:48:27

تداول رواد مواقع التواصل الصور الأولى للممثلة ريهام حجاج ورجل الأعمال محمد حلاوة...

زين تهدي النشامى أغنية "الرقم الأصعب" بصوت الأردن صوت زين الفنان عمر العبداللات زين تهدي النشامى أغنية "الرقم الأصعب" بصوت الأردن صوت زين الفنان عمر العبداللات 2019-01-19 | 21:51:13

أطلق صوت الأردن صوت زين، الفنان عمر العبداللات أغنيته الجديدة "الرقم الأصعب"،...

بعد “الفيديو الفاضح” منى فاروق توضح بعد “الفيديو الفاضح” منى فاروق توضح 2019-01-19 | 12:37:49

بعد انتشار فيديو فاضح لها مع الممثلة ​شيما الحاج​ والمخرج ​خالد يوسف​ خرجت...

نادين نسيب نجيم في أجرأ تحدي بالعودة 15 سنة وتعلّق نادين نسيب نجيم في أجرأ تحدي بالعودة 15 سنة وتعلّق 2019-01-18 | 18:22:58

شاركت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ في تحدي العودة 10 سنوات الى الوراء...

رانيا يوسف في جلسة تصوير جديدة جريئة في بركة سياحة رانيا يوسف في جلسة تصوير جديدة جريئة في بركة سياحة 2019-01-18 | 09:56:34

أثارت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ الجدل من جديد، بإطلالتها خلال تواجدها في...

درة باليجامة وتتخلى عن المكياج.. صورة درة باليجامة وتتخلى عن المكياج.. صورة 2019-01-18 | 08:30:01

فاجأت الفنانة التونسية درة جمهورها بنشرها صورة لها فور استيقاظها من النوم، حيث...

متابعون يطلبون الزواج من " وعد " .. وهذا ردها ... فيديو متابعون يطلبون الزواج من " وعد " .. وهذا ردها ... فيديو 2019-01-17 | 14:15:12

سخرت الفنانة السعودية وعد من عروض الزواج التي تتلقاها من قبل عدد من معجبيها، عر...

اليكم سعر إطلالة هيفاء وهبي الأخيرة في حلقة «لهون وبس» اليكم سعر إطلالة هيفاء وهبي الأخيرة في حلقة «لهون وبس» 2019-01-17 | 12:36:52

خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أنظار الجميع بإطلالة جذابة، خلال استضافتها في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الليكود لو كنت علي سلام كما يدعون زيارة رئيس الوزراء بينيت وزير التعليم نتانياهو الى الناصرة 7 اصابات حادث طرق بين حافلة سيارة خصوصية قرب بسمة طبعون رمات يشاي شارع 75مسيرة الميلاد التقليدية ال 33 الناصرة عيد المجيد احتفال كشافة 4597 مولود جديد في قطاع غزة خلال أكتوبر الماضيالطيبة حفلات تخرج منع اقتصارها احتفالات صفية طلاب بيان مشترك اولياء امور فيديو معلم يضرب طلاب بعنف عصا موجة غضب قطاع غزة تحقيق بث مباشر مباشر برشلونة الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين وزير الداخلية درعي يزور الناصرة تقديم مساعدات ميزانيات علي سلام رجا اغبارية اطلاق سراح ابناء البلد قيادي ام الفحم حبس منزلي اعتقال شاب ابو سنان قرية دهس شرطي عمله خلال سياقة رخصته مسحوبة ملغية تيسير ابراهيم احتراق سيارة عضو بلدية ام الفحم فعل فاعل تعمد اخماد النار اضرار دون اصابات حسين بدر طفل اصابة مصرع حادث طرق مروع طرعان شاحنة سيارة خصوصية مسكنة مفرق جولاني يوم الاحد انفجار اسطوانة غاز بيت قرية طرعان شقيقات اضرار جسيمة ضريبة ارنونا الغاء وزير درعي جامعيون مساكن طلبه كليات اعتقال شاب شابين توقيف بشبهة اطلاق النار في الهواء خلال حفل زفاف الطيرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com