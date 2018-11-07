فنانة, مصرية, تفاجئ, متابعيها, بانفصالها, عن, زوجها,

نشرت الفنانة المصرية رشا الخطيب، عبر حسابها على “فايسبوك”، صورة تظهر فيها يد امرأة وهي تضع خاتم الزواج في يد رجل وكأنها تعيده إليه.

وأرفقت الصورة بالتعليق: “كل شيء قسمة ونصيب”. واعتبر المتابعون ذلك إعلاناً لانفصالها عن زوجها رجل الأعمال السعودي بعد زواج دام سنوات.وهو ما أثار الكثير من التساؤلات في أوساط المتابعين. وقد أعرب كثيرون عن استغرابهم هذا الانفصال المفاجئ، خصوصاً أنه لم يتم الإعلان من قبل عن حدوث أي خلافات بين الزوجين.ويذكر أن آخر ظهور تلفزيوني للفنانة كان من خلال مسلسل “البيت الكبير” قبل أن تغيب عن الساحة الفنية.وقد جسدت فيه شخصية فتاة تدعى رشا إلى جانب عدد من أبرز وجوه الشاشة المصرية مثل لوسي وأحمد بدير وسوسن بدر ومنذر رياحنة وريم بوشناق وحجاج عبد العظيم وطارق صبري. ويشار إلى أن المسلسل من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي