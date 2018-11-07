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اصابة مستوطن في اطلاق نار على حافلة قرب بيت ايل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أصيب مستوطن بجراح، في ساعة متأخرة من مساء الاربعاء، برصاص مسلحين، على مقربة من حاجز المحكمة، المؤدي إلى مدينة البيرة، قرب مستوطنة "بيت إيل".


وقالت مصادر عبرية، إن مستوطنا أصيب بجراح بعد إطلاق النار على مركبته، بالقرب من مستوطنة "بيت ايل".

وأغلقت قوات الجيش حاجز المحكمة، ونشرت قواتها في محيط مدينة البيرة، وبدأت بعمليات بحث وتمشيط عن مطلقي النار.




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