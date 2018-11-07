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مستشفى العائلة المقدسة الناصرة يعقد مؤتمراً حول طب النساء



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



بمشاركة واسعة من الاطباء من الناصرة ولواء الشمال , عقد مستشفى العائلة المقدسة الناصرة مؤتمر حول طب النساء فندق رمادا في نتسيرت عيليت،.


وهدف المؤتمر الى تعرف الاطباء على الخدمات التي يقدمها المستشفى في قسم النساء والولادة , حيث افتتحت المؤتمر مديرة العلاقات العامة في المستشفى أوديت شومر ورحبت بالحضور وتحدثت عن اهمية هذه اللقاءات من أجل التعرف على خدمات المستشفى , الكلمة الاولى كانت لمدير المستشفى د.ابراهيم حربجي الذي رحب بالاطباء وقدم شرح عن المستشفى وعمله وعن تطور المستشفى بشتى المجالات .
كما وتحدث مدير قسم النساء والولادة د.نقولا فرح عن عمل القسم وتطرق الى تطور القسم وشكر ادارة المستشفى على الدعم وتوفير كل ما يلزم من أجل تقدم القسم الذي يعتبر من أفضل اقسام النساء والولادة في البلاد .

كما وقدم الدكتور موشيه بستان محاضرة عن آلام مزمنة في البطن, اما  د.مولنير روبرت  تحدث عن العلاجات الجراحية في منطقة الحوض.

وفي حديث للصنارة نت مع مدير قسم النساء والولادة في مستشفى العائلة المقدسة نقولا فرح قال :"هذه المؤتمرات لها اهمية كبيرة حيث نوضح من خلالها الأمور التي نقدمها ونتميز بها، لايصال رسالة الى أطباء كثيرين،  أبرز ما يميزنا أننا في الاونة الأخيرة هنالك تطور ملحوظ في المستشفى عن فترات سابقة، نعمل أيضا على تطوير القسم باضافة خبراء، لتربية جيل يمكنه أن يبدلنا في المستقبل".

اما مدير المستشفى د.ابراهيم حربجي قال:"مستشفى العائلة المقدسة في السنوات الاخيرة يشهد تطور كبير في شتى المجالات، من ناحية مباني وأطباء جدد وأخصائيين في جميع المجالات، نرى أننا مستشفى متطور في جميع المجالات، وهناك العديد من الأشخاص، حتى الأطباء منهم، لا يعرفون الكثير عن المستشفى، فمثل هذه القاءات تساهم في التعرف على المستشفى وتطوره وتحويل المرضى اليه".

وفي حديث للصنارة نت مع د.عبير سليمان مسؤولة حالات الحمل الخطرة قالت:"قسم النساء في مستشفى العائلة المقدسة قسم يقدم جميع الخدمات الموجودة التي تتعلق بالنساء من حالات الحمل العادي الى حالات الحمل العالي الخطورة والعمليات النسائية المعقدة , دورات تحضير للولادة , جميع مشاكل التبول اللا ارادي لدى النساء ,اليوم هناك تعريف لحمل عالي الخطورة , نحن نعمل على متابعة هذه الحالات مع اطباء مختصين وممرضات مختصات ومرافقة لقسم الخدج , لدينا عيادة خاصة مرافقة بطبيب قلب ورئتين ومسالك بولية وجميع ما تحتاجه المرأة".

اما د.عايدة قسيس مختصة في طب النساء والولادة ومديرة عيادة ماريا بونبينو قالت:"لدينا عيادة تقدم خدمات عديدة للنساء منها متابعة الحمل بدون مشاكل ومراقبة الحمل مع مشاكل معينة , لدينا عيادة تختص بعنق الرحم وعيادة تختص بمشاكل التبول اللا ارادي , وهبوط بالرحم وجميع المشاكل في الرحم والمسالك البولية ,كما ونقوم بتحضير النساء للعمليات ".
 




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