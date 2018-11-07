امريكا, تؤيد, الغارات, الاسرائيلية, على, سوريا,

أعرب المبعوث الأمريكي لشؤون سوريا جيمس جيفري اليوم عن أمله في أن تواصل روسيا السماح لإسرائيل بضرب أهداف إيرانية في سوريا.

وقال جيفري أن بلاده تتفهم أن منع التموضع العسكري لطهران على الأراضي السورية هو مصلحة وجودية بالنسبة لاسرائيل.وأضاف ان واشنطن تبذل حاليا مساعي حثيثة لتهدئة الموقف في سوريا ومن ثم العمل على حل طويل الامد.