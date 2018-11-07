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ساري يكشف حالة هازارد وسبب استبعاد موراتا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي، عن حالة النجم البلجيكي إيدين هازارد، قبل مباراة باتي بوريسوف، مساء غدا الخميس، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.


وقال ساري في المؤتمر الصحفي للقاء: "لا مخاطرة من سفر هازارد معنا، الطبيب أخبرنا أنه بخير وإلا فكنا لنبقيه في لندن، ضد كريستال لعب 30 دقيقة، وغدا قد يلعب 40-45 دقيقة".

وأكد ساري أن جميع اللاعبين مستعدون للمباراة، عدا سيسك فابريجاس الذي يعاني من الحمى.

وكشف ساري سبب عدم ضم ألفارو موراتا لقائمة المباراة: "ظل في لندن ليستريح فقط ويتدرب، أعتقد أن عليه أن يظل لائقا بالتدريبات، عن اللعب في مباراة، أحيانا من الأفضل أن تتدرب على أن تلعب".

وأضاف: "اليوم موراتا سيخضع لتدريب خاص، أحتاج لوقت طويل لشرح ذلك حاليا، غدا تمرين عضلي".

وعن عدم خوض مران قبل المباراة، قال: "لا أعلم، لست قادرا على زيارة الملعب، علي أن استمع لنصيحة النادي، أن نبقى هنا ونذهب للملعب غدا، يوم المباراة".

ويتربع تشيلسي على قمة المجموعة 12، برصيد 9 نقاط، بفارق كبير عن باقي منافسيه بها، إذ يتقاسم باوك اليوناني ومول فيدي المجري وباتي بوريسوف البيلاروسي، المركز الثاني، برصيد 3 نقاط لكل منهم.
ساري يكشف حالة هازارد وسبب استبعاد موراتا




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