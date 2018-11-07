الفنانة, تانيا, زغيب, تطلق, اغنية, أحلام, كبيري,

أَطلَقَتِ الفنّانةُ الشّابةُ " تاتيانا زغيب " أُغنِيَتَها الجديدة " أحلام كبيري " على طريقةِ الفيديو كليب، بإدارة المخرج اللّبنانيّ الشّاب " إيلي بارود" عبر قناتها الخاصّة على " يوتيوب "، وهي من كلمات الفنّان " يوري مرقدي " وألحانِهِ. لَقَد جرى تَصوير الفيديو كليب في أماكن عدّة حيثُ كانَت أنيقةً باختيارِ مَلابِسِها، عفويّةً بِحَرَكاتِها وبالمَشاهدِ الّتي ظَهَرَت مِن خلالها فيه. كَما سَيطَرَ جوٌّ من المرَحِ والسّعادةِ في أثناءِ التّصوير.