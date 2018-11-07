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الفنانة تانيا زغيب تطلق اغنية أحلام كبيري



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أَطلَقَتِ الفنّانةُ الشّابةُ " تاتيانا زغيب " أُغنِيَتَها الجديدة " أحلام كبيري " على طريقةِ الفيديو كليب، بإدارة المخرج اللّبنانيّ الشّاب " إيلي بارود" عبر قناتها الخاصّة على " يوتيوب "، وهي من كلمات الفنّان " يوري مرقدي " وألحانِهِ. لَقَد جرى تَصوير الفيديو كليب في أماكن عدّة حيثُ كانَت أنيقةً باختيارِ مَلابِسِها، عفويّةً بِحَرَكاتِها وبالمَشاهدِ الّتي ظَهَرَت مِن خلالها فيه. كَما سَيطَرَ جوٌّ من المرَحِ والسّعادةِ في أثناءِ التّصوير. 

الفنانة تانيا زغيب تطلق اغنية أحلام كبيري




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