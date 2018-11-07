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سطو على فرع البريد في بات يام والشرطة تحقق



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جاء في ببيان صادر عن المتحدث باسم المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: *الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات حادثة سطو على بنك البريد في كريات يام, قبل قليل تلقى مركز الشرطة 100 بلاغ عن وقوع حادثة سطو في بنك البريد في كريات يام.


من المكان  لاذ بالفرار مشتبه الذي سرق بواسطة التهديد بمسدس مبلغ نقدي غير معروفة قيمته.
قوات من الشرطة وصلت إلى مكان.
الشرطة شرعت  بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.
سطو على فرع البريد في بات يام والشرطة تحقق




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