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كيف يفكر سولاري قبل مواجهة فيكتوريا بلزن؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يخوض ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، مباراة محفوفة بالمخاطر، عندما يحل ضيفًا على نظيره فيكتوريا بلزن التشيكي، في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


ويستعد الأرجنتيني سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، لبدء مهمته الأوروبية الأولى مع الملكي، بعد توليه مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت، بعد إقالة جولين لوبيتيجي. 


ولا شك أن سولاري سيدخل مباراة اليوم، بفكر لن يختلف كثيرًا عن مباراته الماضية أمام بلد الوليد في الليجا، والتي انتهت بفوز الملكي بهدفين دون رد.

وخرج سولاري بفائدة كبيرة من مباراة بلد الوليد، وهي حصول البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور على الثقة الكاملة من الجماهير والجهاز الفني.

وأوضحت مباراة بلد الوليد، بعض المعالم التي ستكون أساسية في فكر المدرب سولاري قبل أي مباراة مقبلة، ومنها الاعتماد على الظهيرين ريجولين وأودريوزولا.

وأثبت اللاعبان أنهما على قدر المسئولية لتعويض غياب مارسيلو وداني كارفاخال، مما يعني أن أزمة الأطراف لريال مدريد تم حلها بشكل مؤقت، من خلال تواجد ثنائي شاب متعطش للمشاركة.

ولذلك لن يشغل سولاري، باله بخط الدفاع، في ظل تواجد سيرجيو راموس وناتشو في قلب الدفاع، بالإضافة للثنائي ريجولين وأودريوزولا.
أما خط الوسط، سيكون من المؤكد تواجد الثلاثي كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش، من أجل تجنب أي خلل في طريقة لعب ريال مدريد المعتادة.


لكن الأزمة التي ستظل تشغل بال سولاري قبل مباراة اليوم، هي الثنائي الذي سيتواجد خلف كريم بنزيما، حيث سيكون الاختيار بين جاريث بيل وإيسكو وماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور.

وقد يلجأ سولاري إلى خبرة إيسكو وبيل، للتعامل مع الأوقات الصعبة في بداية المباراة، مع الاحتفاظ بخدمات أسينسيو وفينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء، لقلب نتيجة المباراة في أي وقت.
ووفقًا للأنباء الواردة من ريال مدريد، سيواصل سولاري، الاعتماد على جاريث بيل لسببين، الأول بسبب خبرات النجم الويلزي وقدرته على التهديف، والثاني الحفاظ على ثقة اللاعب في نفسه، بعد الانتقادات التي يتعرض لها مؤخرًا.

وفيما يلي التشكيلة المتوقعة لريال مدريد: 

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: ريجولين، راموس، ناتشو، أودريوزولا

الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش

الهجوم: بيل، إيسكو، بنزيما
كيف يفكر سولاري قبل مواجهة فيكتوريا بلزن؟




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