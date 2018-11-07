استشهاد, صياد, برصاص, زورق, مصري, في, رفح,

وأفاد مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر أن الصياد عودة من مخيم الشاطئ استشهد برصاص زورق مصري في بحر رفح، بعد أن أصيب بعيارين ناريين في الصدر والبطن.وكان الصياد نقل الى مستشفى الشهيد ابو يوسف النجار برفح إلا أن الاطباء أعلنوا وفاته متأثرا بإصابته الخطيرة.

استشهاد الصياد مصطفى حيدر خليل ابو عودة (30 عاما) إثر تعرضه لإطلاق الرصاص أثناء عمله في بحر رفح جنوب قطاع غزة.

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