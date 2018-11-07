الفنان, اللبناني, وليد, توفيق, يصور, اغنيته, الجديدة, في, مدينة, الناصرة..صور, وفيديو,

أنهى الفنان اللبناني وليد توفيق تصوير كليب أغنيته "أنا صليت على ترابك" التي يستعدّ لإعادة طرحها من جديد، بمشاهد يتمّ تصويرها حالياً في مدينة الناصرة ومناطق أخرى من فلسطين ولبنان وسوريا، بمشاركة خاصة من المطران عطالله حنا.

ويأتي هذا التجديد في الاغنية بمشاركة مؤسسة "باليستا" الفلسطينية التي تهتم بالاغاني والتراث الفلسطيني، بالتزامن مع إقتراب عيد الميلاد المجيدوقد أثار إعلان الفنان وليد توفيق عن تصوير الاغنية عاصفة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إعتقد البعض أن الفنان اللبناني زار البلاد ، ليتبيّن أنّه تم تصوير مشاهد هناك من قبل فريق في البلاد , جابر صفيه و خالد دوله وسيتم ضمها إلى الكليب المرتقب اطلاقه.وكان توفيق قد أبدى سعادته لطرح فكرة إعادة تصوير الكليب داخل الاراضي الفلسطينية من خلال مشاهد مركبة له، الأغنية تم تسجيلها وإنتاجها في بيروت، وهي من كلمات الشاعر جريس عيد ابن مدينه الناصره , وألحان وليد توفيق وتوزيع محمد حسن،وفي فلسطين تم الإعداد والإشراف واخراج العمل من قبل جابر صفية وخالد دولة ، وتم التصوير في لبنان مع شركة "أوسكار غروب" تحت إشراف الاستاذ سعيد مرسي.وأنجز هذا العمل بدعم مؤسسة "باليستا" في لبنان بإنتاج العمل وبإشراف من الاستاذ ثائر غضبان، وتولّى تنسيق الأعمال بين لبنان وفلسطين وسوريا الاستاذ حسام عرار.