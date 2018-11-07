زورق, إسرائيلي, يخترق, المياه, الإقليمية, اللبنانية,

أعلن الجيش اللبناني، مساء الأربعاء، إقدام زورق حربي إسرائيلي على اختراق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة.

وجاء في بيان صدر عن قيادة الجيش اللبناني- مديرية التوجيه:"أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، ما بين الساعة 7.39 والساعة 8.52، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، ولمسافة حوالى 240 مترا".وأكد الجيش أنه تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.