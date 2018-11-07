مقتل, شخص, واصابة, اخرين, بانفجار, سيارة, في, المركز,

قتل شخص واصيب اخرين في انفجار سيارة على شارع الشاطىء قرب مفرق "حوف هشارون" عصر اليوم الاربعاء .

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية هرعت للمكان وقامت باعلان وفاة شخص بالثلاثينيات من عمره على الفور وتقديم العلاج لأخرين جراء انفجار سيارة .الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق , وبحسب المعلومات الاولية الحديث يدور عن تصفية حسابات .وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: حوالي الساعة 14:53 تم الإبلاغ عن وقوع انفجار سيارة سكودا اثناء سفرها من الجنوب إلى الشمال عند تقاطع الطريق السريع 2 مع الطريق 20.هذا وأسفرت قوة الانفجار عن مقتل رجل واصابة اثنين بجروح بالغة حيث تم نقلهما للعلاج في مستشفى ايخيلوف.تحقيق اولي يشير الى شبهة انفجار عبوة ناسفة في السيارة.قوات من الشرطة وصلت الى المكان.الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.