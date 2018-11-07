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مصرع الطفل يزن محاميد (5 سنوات)اثر حادث دهس في معاوية وفرار السائق



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي الطفل يزن عبد الرحمن محاميد (5 سنوات) من قرية معاوية مصرعه ظهر اليوم الاربعاء اثر تعرضه لحادث دهس في احد شوارع البلدة .


وبحسب المعلومات الأولية ان سيارة دهست الطفل , طواقم الاسعاف التي هرعت للمكان اعلنت وفاة الطفل على الفور .

دوريات من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .


وجاء في بيان لاحق للشرطة:"تواصلا للبيان السابق بشأن حادث الطرق  الصعب "ضرب وهرب"  الذي وقع في بلدة معاوية، قبل قليل تلقت الشرطة بلاغ من المستشفى عن وفاة الطفل.

السائقة المشتبه بمسؤليتها لحادث الطرق المروع والتي تبلغ من العمر 25 عام من سكان بلدة معاوية وصلت بشكل مستقل الى مشفى هعيميك في مدينة العفولة لتلقي العلاج.

 تم ضبط سيارة السائقة المشتبه، بهدف فحصها وجمع البينات.
 مع انهاء تلقي العلاج سوف تحال السائقة الى التحقيق على يد محقق مختص حوادث طرق.





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