مصادر:, صفقة, لتمكين, فلسطينيي, الداخل, من, الحج, بجواز, اسرائيلي,

افادت مصادر صحافية عربية ان صفقة تتبلور هذه الايام لتتيح لحملة جواز السفر الاسرائيلي الدخول الى المملكة العربية السعودية في السنة القادمة بالجواز الاسرائيلي دون الحاجة الى جواز السفر الاردني المؤقت.وبحسب الانباء, فإن الغاء سفر المسلمين الذي كان متبعاً بالجواز الاردني المؤقت مهد الطريق امام استعمال الجواز الاسرائيلي للدخول الى الاراضي السعودية اما ما يخص الفلسطينيين حملة الجواز الفلسطيني فحسب الاتفاق يمكنهم استعمال الجواز الفلسطيني دون الحاجة الى الجواز الاردني المؤقت الذي الغي نهائياً.ويسود فتور في العلاقات الاردنية السعودية والعلاقات الاردنية الاسرائيلية ويرجح ان تكون اسباب ذلك تعود الى عقاب للمملكة الاردنية الهاشمية.