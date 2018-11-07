المصادقة, على, الخارطة, الهيكلية, الجديدة, لكفرمندا,

صودق اليوم الاربعاء نهائيًا على الخارطة الهيكلية الجديدة لكفرمندا , (منطقة المعاصر) بتوسعة 435 دونمًا - 2200 وحدة سكن وعشرات القسائم، ومن المتوقع أن ينطلق خلال أسابيع العمل على شق الشوارع وتجهيز البنى التحتية.

يأتي هذا القرار بعد رفض الاعتراض الذي تقدّم به عدد من المواطنين، حيث اعتبر على غير حق ولا أساس له من المهنية، علما أن هذا الاعتراض تسبب في تأخير الخارطة عدة أشهر.المهندس طه زيدان رئيس المجلس المحلي المنتهية ولايته قال:" أقول وأنا بقمة الفخر والإعتزاز بما أنجزناه خلال هذه الفترة، الكل يعلم أن هذا النشاط الذي بذلناه يحتاج الى 4 أو 5 سنوات على الأقل، وهذه فرصتي لأن أشكر زملائي في المجلس المحلي وطاقم المهندسين والمخمنين في بلدنا كفرمندا. ألف ألف مبروك لأهالينا الكرام".