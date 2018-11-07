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وفاة شاب من سخنين بظروف تراجيدية في منطقة حرشية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



عثر عصر اليوم الاربعاء على جثة شاب من سخنين في منطقة حرشية قرب منتزه في سخنين .



وافيد ان الشاب  توفي في ظروف تراجيدية حيث اقر الاطباء وفاته في المكان .

واستبعدت الشرطة ان تكون خلفية الحادث جنائية.




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