إنجي, المقدم, تثير, عاصفة, من, التعليقات, بجلسة, تصوير,

خضعت الفنانة المصرية إنجي المقدم لجلسة تصوير جديدة ونشرت عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

الصور التقطها مهند كوجاك، وظهرت فيها إنجي بطلة ملفتة للأنظار، حيث ارتدت فستان فضي لامع جعلها أقرب للأميرات، وجذبت الأنظار إليها من خلال غطاء للرأس.الفنانة المصرية اختارت ماكياج هادئ زادها رقة ونعومة، وبدت أنيقة جدا، كما لفتت الأنظار من خلال ظهر عاري وفستان يكشف قوامها.جمهور إنجي المقدم أثنى على طلتها رغم أن البعض اعتبرها جريئة جدا، ولكن حصدت الفنانة عدد هائل من التعليقات على الصور.إنجي المقدم عملت كمقدمة برامج أول حياتها، حيث قدمت على شبكة أوربت برنامج “السلم والثعبان”،ثم قدمت بطولة سيت كوم «أحمد اتجوز منى»، ومن أهم أعمالها: «لحظات حرجة، أبواب الخوف، طرف تالت، شربات لوز، لحظات حرجة، الصندوق الأسود، سرايا عابدين، هبة رجل الغراب».إنجي المقدم كان آخر أعمالها في الدراما مسلسل «ليالي أوجيني»، والذي تم عرضه في عام 2018 في شهر رمضان بطولة أمينة خليل وظافر عابدين، كما شاركت عام 2017 في مسلسل «لا تطفئ الشمس، 30 يوم».