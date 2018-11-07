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أليغري "يورّط" رونالدو قبل لقاء "الشياطين الحمر"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد البداية "السيئة" للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا مع فريقه يوفنتوس، تنبأ مدرب الفريق الإيطالي ماسيميليانو أليغري بانطلاقة اللاعب مساء الأربعاء.



وتنبأ أليغري أن يسجل النجم البرتغالي هدفه الأول في البطولة عندما يستضيف يوفنتوس فريق رونالدو القديم مانشستر يونايتد مساء الأربعاء.


وفي المؤتمر الصحفي للمباراة، قال أليغري: "سيسجل رونالدو الأربعاء.. لم يخض المباراة الأولى ولا الثانية. خاض مباراة واحدة فقط وساهم بتمريرة حاسمة".


وأضاف: "الأمر منطقي (عدم التسجيل) لأنه لم يخض مباريات كثيرة بدوري الأبطال حتى الآن".


وطرد "الدون" في الشوط الأول من مباراة الفريق الأولى بالبطولة أمام فالنسيا الإسباني، مما حرمه من المشاركة في بقية المباراة، ومن ثم المباراة الثانية أمام يانغ بويز السويسري، ليعود ويساهم بانتصار الفريق على مانشستر بونايتد في لقاء الذهاب بنتيجة 1-0.


وتأتي تصريحات أليغري بمثابة "توريط" من المدرب الإيطالي للنجم البرتغالي، وتضعه أمام تحد كبير للتسجيل في اللقاء ضد فريقه السابق "الشياطين الحمر".


وسيتأهل نادي "السيدة العجوز" للدور الثاني من البطولة في حال انتصاره الأربعاء، مما سيتيح له فرصة التركيز على الدوري الإيطالي حتى العام المقبل.
أليغري "يورّط" رونالدو قبل لقاء "الشياطين الحمر"




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