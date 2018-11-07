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أكمل ريال مدريد تأهله إلى المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا، بفوزه اليوم على جيرونا...
شهدت لحظات وصول النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي،...
أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس تعاقده مع دينيس سواريز...
نشر النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي على حساباته الرسمية في مواقع...
نشرت مشجعة ليوفنتوس الإيطالي، تدعى يلينا دي مارتينو، صورة تجمعها بالبرتغالي...
ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم ، أن فريق البحث الفرنسي وجد حطاما لطائرة يعتقد...
رد سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، على تجاهل بيب جوارديولا، مدرب...
أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، الأربعاء أن نجمه البرازيلي نيما ردا سيلفا...
رد جوناثان بارنيت، وكيل أعمال اللاعب الويلزي جاريث بيل، على شائعات رحيله عن صفوف...
أثارت زوجة النجم البرازيلي مارسيلو الجدل بتصريحات جديدة، تعبر فيها عن الأثر...