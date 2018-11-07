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سبب غريب يدفع مسنة لـ 700 سرقة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة الفرنسية، مسنة من سكان العاصمة باريس (72 عاما) ارتكبت 700 سرقة في 6 متاجر للألعاب.



وذكرت القناة التلفزيونية الفرنسية، أن المتقاعدة الباريسية أقدمت على السرقة بسبب شعورها بالملل، وأن أغلب المسروقات هي من لعب الأطفال.


ووفقا للتحقيقات باعت العجوز المواد المسروقة عبر الإنترنت وتمكنت، منذ يونيو عام 2018، من نشر 957 إعلانا للبيع عبر الشبكة العنكبوتية.


وقالت الشرطة، إنه خلال عمليات البحث والتفتيش في منزل المتقاعدة، تم العثور على" مسروقات من ستة متاجر للألعاب في منطقة باريس"، وهي عبارة عن حوالي ألف قطعة مسروقة وأكثر من 40 ألف يورو نقدا.


واعترفت العجوز بجرائمها، وقالت إن السبب الرئيسي للسرقات التي قامت بها هو شعورها بالملل لأنها لا تعمل شيئا.




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