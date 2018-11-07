الكرملين:, عقوبات, واشنطن, المحتملة, غير, شرعية,

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن موسكو ستعتبر العقوبات الجديدة، المحتملة من جانب واشنطن بسبب قضية سالزبوري، غير شرعية.

وردا على سؤال حول موقف موسكو المحتمل من العقوبات الجديدة التي قد تفرضها الإدارة الأمريكية على روسيا بسبب قضية سكريبال، قال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "نعتبر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا غير شرعية. وطبعا سنعتبر الخطوات المماثلة المقبلة بالطريقة نفسها".وأضاف: في الوقت ذاته فإن موسكو لا ترى أي آفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب، مشيرا إلى وجود مشكلات عديدة بينهما.وتابع: "يمكننا أن نؤكد بثقة كبيرة أننا لا نشهد أي آفاق إيجابية لتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية في المستقبل القريب. لكن ذلك لا يعني أننا لا نسعى للحوار ولا نريده، إذ يوجد هناك الكثير من المشكلات التي تتطلب التعاون بين روسيا والولايات المتحدة. وهذه المشكلات خاصة بالاستقرار والمراقبة على الأسلحة. ولن تنتهي هذه المشكلات دون حوار".وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، قالت في وقت سابق إن الولايات المتحدة تنوي اتخاذ إجراءات ضد روسيا وفق أحكام القانون الأمريكي حول الأسلحة الكيميائية والبيولوجية التي تتطلب فرض مجموعة ثانية من العقوبات على روسيا. وأضافت أن الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس الأمريكي، أمس الثلاثاء، بأنه "لا يمكنها التأكيد فيما إذا نفذت روسيا المطالب التي يقضي بها هذا القانون أم لا".