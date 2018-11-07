حليمة, بولند, بالزي, العُماني, في, جلسة, تصوير, مميزة,

خضعت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، لجلسة تصوير مميزة في سلطنة عُمان، بالزي العُماني، وذلك احتفالًا بيوم المرأة العُمانية.

وتألقت حليمة بالزي التراثي العُماني التقليدي، الذي يتميز بجمال ألوانه وتغلب عليه الأناقة والبساطة في آن واحد، وهو عبارة عن ثوب طويل تزينه النقوش والترتر والخرز الملون، وأكملت إطلالتها مع حجاب الرأس.وكانت بولند قد أعربت عن سعادتها البالغة بالاستقبال الحافل من قبل بعض المسؤولين والإعلاميات العُمانيات في مطار سلطنة عُمان، حيث تتواجد هناك استعدادًا لحضور حفل تكريمها على هامش مؤتمر للمرأة العُمانية في مدينة صحار.