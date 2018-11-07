تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-23 16:29:29 موسكو ترد على واشنطن.. وتكشف صاروخها الجديد للعالم |  2019-01-23 12:01:39 الالاف يشيعون جثمان الطالبة ايه مصاروة من باقة الغربية |  2019-01-23 14:55:49 إسرائيل: إيران تحاول فتح جبهة عسكرية رابعة علينا |  2019-01-23 14:55:51 اكتئاب الأم يؤثر على صحة الأطفال الجسمانية والنفسية |  2019-01-23 13:11:40 احتفال لدعم أطفال جمعية فيرايتي في تل ابيب بمشاركة واسعة |  2019-01-23 13:03:10 مصرع الطفل حسن عرفات حيادره 4 سنوات من سخنين دهسا |  2019-01-23 12:01:16 طرعان- أعمال تخريب بمخزن وتحطيم نوافذ المكتبة العامة |  2019-01-23 11:57:49 المدير العام لوزارة التربية والتعليم يلتقي 25 مديرا من المجتمع العربي والبدوي لبحث آفة العنف |  2019-01-23 11:19:00 كفرمندا - اصابة خطيرة اثر انقلاب تراكتور بأرض زراعية |  2019-01-23 10:46:59 أوّل حالة انتحار بسبب لعبة "PUBG" في العراق |  2019-01-23 10:22:20 العثور على حطام طائرة "نجم البريميرليغ".. وترجيح وفاته |  2019-01-23 08:50:05 بعد أشهر من الحادثة.. كشف سبب وفاة سعوديتين بأميركا |  2019-01-23 08:48:20 نبيه بري يتوقع الإعلان عن تشكيلة الحكومة اللبنانية خلال أسبوع |  2019-01-23 08:47:18 قتيلان وإحراق تمثال لتشافيز ومركز للشرطة في فنزويلا |  2019-01-23 05:59:00 الطقس - أجواء صافية ولا تغير على درجات الحرارة |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حفظ زيت القلي في المقلاة قد يسبب التسمم... وإليك الحل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تقوم الكثيرات بالاحتفاظ بزيت القلي بعد استخدامه في المقلاة. إلا أن ما لا يعرفنه هو أن هذا يسبب تكون الكثير من أنواع البكتيريا الضارة فيه والتعرض للتسمم الغذائي. 



إذاً من الأفضل لهذه الغاية القيام ببعض الخطوات الضرورية لمنع ذلك. فمن المهم تصفية الزيت من بقايا الطعام ثم وضعه في المقلاة مع إغلاقها بإحكام.


ويجب حفظ المقلاة في مكان لا يصل إليه الضوء منعاً لتغير طعم الزيت. وينصح بتسخينه جيداً قبل استخدامه من جديد.




كلمات متعلقة

حفظ, زيت, القلي, في, المقلاة, قد, يسبب, التسمم..., وإليك, الحل,
- نهى

تابعونــا

سيرك.. أم عرض أزياء فاخر؟! سيرك.. أم عرض أزياء فاخر؟! 2019-01-22 | 14:53:33

مصممو الأزياء في هذا العصر أصبحوا يقعون تحت ضغوط شاقة من حيث المنافسة المجنونة...

شتاء دافئ مع حملة مميزة في crazy line‎ شتاء دافئ مع حملة مميزة في crazy line‎ 2019-01-21 | 12:12:55

حملة مميزة من crazy line على تشكيلة ازياء شتاء 2019. الحملة عبارة عن تخفيض بقيمة تتراوح...

5 نصائح بشأن الحمل "لا أساس لها من الصحة" 5 نصائح بشأن الحمل "لا أساس لها من الصحة" 2019-01-21 | 11:50:35

يسدي الناس كثيرا من النصائح للمرأة الحامل حتى تحافظ على صحة الجنين، لكن الخبراء...

ميغان تدهش الانظار بأناقتها خلال الحمل وتكشف موعد ولادتها ميغان تدهش الانظار بأناقتها خلال الحمل وتكشف موعد ولادتها 2019-01-17 | 11:36:08

ستايل ملابسها في حملها لميغان ماركل يتيميز بأنوثة شبابية واناقة جريئة.. لكل لوك...

تولا "وزوجها المغتصب".. وقائع معركة استثنائية في تركيا تولا "وزوجها المغتصب".. وقائع معركة استثنائية في تركيا 2019-01-14 | 08:23:44

تخوض امرأة تركية غمار معركة قضائية من أجل إحضار زوجها المغتصب إلى العدالة، بعد أن...

النساء الحوامل وشرب الشاي.. دراسة تكشف الضرر النساء الحوامل وشرب الشاي.. دراسة تكشف الضرر 2019-01-11 | 11:00:31

يحظى الشاي بشعبية واسعة في العالم، لكن الإكثار من هذا المشروب لا يناسب بعض...

مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة الڨالنتاين 2019 مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة الڨالنتاين 2019 2019-01-10 | 12:07:01

مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة الڨالنتاين 2019 SHE LOVES BEEING LOVED الڨالنتاين هو أكثر يوم...

العراقية آية أغا تفوز بلقب Miss Arab USA 2019 العراقية آية أغا تفوز بلقب Miss Arab USA 2019 2019-01-09 | 13:09:19

توجت العراقية آية أغا بلقب Miss Arab USA 2019ملكة جمال العرب في الولايات المتحدة لهذا...

7 مشاكل تزيد خطر الإجهاض 7 مشاكل تزيد خطر الإجهاض 2019-01-08 | 16:00:49

من المعروف أن بعض العوامل مثل التدخين أو الأدوية أو الإقامة في بيئة ملوثة تهدد...

تشكيلة معاطف Crazy line تمنحك الدفيء في موسم الشتاء البارد‎ تشكيلة معاطف Crazy line تمنحك الدفيء في موسم الشتاء البارد‎ 2019-01-07 | 11:14:09

مع الانخفاض الملحوظ في هذه الايام على درجات الحرارة ، تبدأ النساء في البحث عن حلول...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فريد زيتون ساعر الوزير يستضيف مائدة رمضان قرية شعب جدعون سعيد نفاع فلسطين محمود عباس يستقبل يتضامن مع السلطة الفلسطينية هدم بيت النقب بيده تهديد غير المعترف بها السلطات مواطن يقوم اهله عراء 3 قتلى مصرع مقتل حادث طرق شارع 90 قرب ايلات الجنوب النقب بث مباشر اشبيلية برشلونة نهائي كأس ملك اسبانيا مباراة شاهدوا برشلونة باتي بوريسوف برشلونة دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي تمديد اعتقال طبيب نساء الناصرة مخالفات جنسية متعالجتين شابتين لديه لجنة تنظيم اقرار توصيات خارطة مفصلة دير حنا مجلس محلي اقتطاع مصادقة الشهر محمد يوسف قدح مرشح رئاسة في كفر مندا احداث مخجلة مؤسفة محكمة طاعة اتحاد ابناء سخنين مكابي تل ابيب احداث شغب اتحاد عام كرة قدم حكمت انقلاب سيارة نتسيرت عيلست اصابة 3 اشخاص معليا اضاءة شجرة الميلاد عيد قرية تحتفل احتفال ظاهرة التسول مشتبهين منطقة الناصرة الشرطة تجدد شجار عائلي كفر مندا استعمال مفرقعات مواجهات عنيفة شرطة اضرار حجارةمطاردة شرط سيارة مشبوهة تل ابيب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com