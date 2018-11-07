حفظ, زيت, القلي, في, المقلاة, قد, يسبب, التسمم..., وإليك, الحل,

تقوم الكثيرات بالاحتفاظ بزيت القلي بعد استخدامه في المقلاة. إلا أن ما لا يعرفنه هو أن هذا يسبب تكون الكثير من أنواع البكتيريا الضارة فيه والتعرض للتسمم الغذائي.

إذاً من الأفضل لهذه الغاية القيام ببعض الخطوات الضرورية لمنع ذلك. فمن المهم تصفية الزيت من بقايا الطعام ثم وضعه في المقلاة مع إغلاقها بإحكام.ويجب حفظ المقلاة في مكان لا يصل إليه الضوء منعاً لتغير طعم الزيت. وينصح بتسخينه جيداً قبل استخدامه من جديد.