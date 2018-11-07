تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-23 12:01:39 الالاف يشيعون جثمان الطالبة ايه مصاروة من باقة الغربية |  2019-01-23 14:55:49 إسرائيل: إيران تحاول فتح جبهة عسكرية رابعة علينا |  2019-01-23 14:55:51 اكتئاب الأم يؤثر على صحة الأطفال الجسمانية والنفسية |  2019-01-23 13:11:40 احتفال لدعم أطفال جمعية فيرايتي في تل ابيب بمشاركة واسعة |  2019-01-23 13:03:10 مصرع طفل من سخنين تعرض للدهس أمام بيته |  2019-01-23 12:01:16 طرعان- أعمال تخريب بمخزن وتحطيم نوافذ المكتبة العامة |  2019-01-23 11:57:49 المدير العام لوزارة التربية والتعليم يلتقي 25 مديرا من المجتمع العربي والبدوي لبحث آفة العنف |  2019-01-23 11:19:00 كفرمندا - اصابة خطيرة اثر انقلاب تراكتور بأرض زراعية |  2019-01-23 10:46:59 أوّل حالة انتحار بسبب لعبة "PUBG" في العراق |  2019-01-23 10:22:20 العثور على حطام طائرة "نجم البريميرليغ".. وترجيح وفاته |  2019-01-23 08:50:05 بعد أشهر من الحادثة.. كشف سبب وفاة سعوديتين بأميركا |  2019-01-23 08:48:20 نبيه بري يتوقع الإعلان عن تشكيلة الحكومة اللبنانية خلال أسبوع |  2019-01-23 08:47:18 قتيلان وإحراق تمثال لتشافيز ومركز للشرطة في فنزويلا |  2019-01-23 05:59:00 الطقس - أجواء صافية ولا تغير على درجات الحرارة |  2019-01-22 22:29:21 اتحاد ابناء سخنين يهزم مكابي حيفا ويتأهل لربع نهائي كأس الدولة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رونالدو يعترف : أفتقد زميلي السابق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فتح كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي خزانة ذكرياته مع فريقه الأسبق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مشيرا إلى أنه يفتقد اللعب إلى جوار زميله السابق واين روني.



وقال رونالدو، في فيلم وثائقي أنتجه موقع "غولهانغر" بعنوان "واين روني.. رجل وراء الأهداف"، إنه "يمتلك ذكريات رائعة" مع الفتى الذهبي للكرة الإنجليزية.


وأضاف "الدون": "إنه رجل رائع. عندما أتى إلى مانشستر يونايتد كان ملك إنجلترا. كنت ألقبه بين أصدقائنا (بيتبول)".


وانتقل روني إلى "أولد ترافورد" عام 2004 على خلفية تألقه مع إيفرتون الإنجليزي، في العام التالي لوصول رونالدو قادما من سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وتزاملا حتى عام 2009 عندما رحل الأخير إلى ريال مدريد الإسباني.


وتابع رونالدو في تصريحاته التي نشرتها صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية: "أتذكر عندما يفقد الكرة يتحول إلى شخص عنيف وقوي. لديه تصويبات قوية وسجل العديد من الأهداف".


وأضاف النجم البرتغالي: "أفتقد اللعب إلى جواره، لكن من يعلم، ربما نتزامل مجددا".


وتتزامن تصريحات رونالدو مع قرار روني مهاجم دي سي يونايتد الأميركي، بالعودة إلى قيادة منتخب "الأسود الثلاثة" لمرة واحدة، فقط عندما يلتقي نظيره الأميركي في مباراة ودية خيرية بعد 10 أيام على ملعب ويمبلي.


وكان روني أعلن اعتزاله اللعب دوليا في أغسطس عام 2017، بعد أن خاض في صفوف منتخب إنجلترا 119 مباراة دولية سجل خلالها 53 هدفا، محققا رقما قياسيا محليا.




كلمات متعلقة

رونالدو, يعترف, :, أفتقد, زميلي, السابق,

تابعونــا

خلال سقوط طائرته.. تسجيل صوتي يكشف آخر كلمات نجم البريميرليغ خلال سقوط طائرته.. تسجيل صوتي يكشف آخر كلمات نجم البريميرليغ 2019-01-23 | 14:55:42

نشر موقع "أولي" الأرجنتيني تسجيلات صوتية مؤثرة بعثها لاعب كرة القدم الأرجنتيني...

محمد صلاح "يختفي" من تويتر وفيسبوك.. وموجة تساؤلات محمد صلاح "يختفي" من تويتر وفيسبوك.. وموجة تساؤلات 2019-01-23 | 12:45:33

اختفى النجم المصري، محمد صلاح، من موقعي "تويتر" و"فيسبوك" للتواصل الاجتماعي،...

العثور على حطام طائرة "نجم البريميرليغ".. وترجيح وفاته العثور على حطام طائرة "نجم البريميرليغ".. وترجيح وفاته 2019-01-23 | 10:22:20

قال عمال الإنقاذ، الأربعاء، إنه من غير المرجح أن ينجو من الموت لاعب كرة القدم...

وجهة جديدة لبالوتيلي "المشاكس" وجهة جديدة لبالوتيلي "المشاكس" 2019-01-23 | 08:49:21

نجح نادي مارسيليا الفرنسي في إنهاء المفاوضات وضم الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم...

إنتر ميلان يزاحم يوفنتوس على ضم إيسكو إنتر ميلان يزاحم يوفنتوس على ضم إيسكو 2019-01-22 | 19:52:29

يسعى إنتر ميلان الإيطالي، لحسم صفقة قوية من نادي ريال مدريد، لتدعيم صفوفه، خلال...

نجم ريال مدريد يدرس الرحيل نجم ريال مدريد يدرس الرحيل 2019-01-22 | 17:16:12

تحدث تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، عن الأزمة التي يعاني منها نجم ريال مدريد، في...

رونالدو يدفع 21.5 مليون دولار ويوافق على السجن مع وقف التنفيذ رونالدو يدفع 21.5 مليون دولار ويوافق على السجن مع وقف التنفيذ 2019-01-22 | 14:45:40

أقر المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام محكمة مدريد اليوم الثلاثاء، بتهربه...

حتى في الخيبة.. المنافسة مشتعلة بين رونالدو وميسي حتى في الخيبة.. المنافسة مشتعلة بين رونالدو وميسي 2019-01-22 | 14:55:58

يبدو أن المنافسة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، أفضل لاعبي كرة قدم في العالم...

فيديو.. محمد صلاح يلبي أمنية طفل مصري فيديو.. محمد صلاح يلبي أمنية طفل مصري 2019-01-22 | 13:15:49

حقق اللاعب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي أمنية الطفل صاحب القميص...

رونالدو يصل محكمة مدريد لحضور جلسة التهرب الضريبي رونالدو يصل محكمة مدريد لحضور جلسة التهرب الضريبي 2019-01-22 | 11:41:01

وصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريـال مدريد السابق، ويوفنتوس الإيطالي،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids القيق الاسير الحرية مظاهرة رفع شعارات امام مستشفى العفولة هعيمك الصحفي صور شهداء عرابة ازالة قرية مدخل مجهولون مجلس اعتقال شاب بئر السبع مكتب الضريبة سكين بجوزته الشرطة محاولة فاشلة سطو مسلح فرع البريد قرية عرعره المثلث الشمالي الشرطة تحقق شعب شاب عطا طيون فئران فئر حشرات غرفة عمليات مستشفى الجليل الغربي نهاريا عربي شاب اتهام متهم اغتصاب طفلة 7 سنوات اختطاف لائحة 16 اصابة حادث طرق سيارتين باقة الغربية شارع 6 تصادم تقديم لائحة اتهام ابراهيم اغبارية ام الفحم محاولة الانضمام داعش سوريا صفوف تنظيم كنان عرفات حمدان اصابة طفل مجد الكروم دهس حادث تعرض دورة سباحة سفريات سيارة بندورة اسعار قرنبيط سوق عرابة الشعبي ارتفاعا انخفاضا كيلو سعيد نعيم يافا يغادر المستشفى رمبام حيفا ابنته زوجته الفريديس حادث طرق حوادث سير قاتله مركبات ثقيلة متورطة 6 أضعاف السيارات العادية جمعية أور يروكانقلاب شاحنتين حادث طرق مروع كريات جت شارع 6 أزمة سير شرطة اسعافميسم أبو القيعان الشرطة اصابة وحشي اعتداء عربي فقط لكوني تل ابيب سوبر ماركت حورة النقب مطاردة بوليسية شارع وادي عارة شاب دراجة نارية سير التحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com