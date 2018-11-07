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كيف تتحضر شذى حسون ليوم عقد قرانها.. من هو العريس؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد الضجة التي اثيرت حول زفافها المفاجئ، تتواجد الفنانة العراقية شذى حسون في المغرب حالياً للاستعداد لعقد قرانها على رجل اعمال اماراتي، رفضت الكشف عن هويته في العديد من مقاطع الفيديو التي انتشرت لها مؤخراً.


 ويبدو ان شذى قررت ان تحتفل بأجواء شبابية، حيث دعت اصدقاءها الذين سافروا الى المغرب ليكونوا بقربها في هذا المناسبة السعيدة، وبالفعل بدؤوا يتوافدون الى بلد والدتها، ومن بينهم الاعلامية مريم سعيد ومصممة الازياء سلمى بن عمر والطبيب مجد ناجي والفنانة فاتي جمالي.


وفي هذا الاطار، نشرت المغنية العراقية مقطع فيديو يجمعها بصديقاتها على صفحتها على تطبيق “انستغرام” وتظهر فيه محاطة بهن، وهنّ يغنين لها أغنية “مبروك” للنجم اللبناني رامي عياش، ولم تعلق على المقطع بل اكتفت بشكر صديقاتها.


وفي مقطع اخر مع المخرج اللبناني جو بو عيد، اكد جو انه من ضمن مجموعة من اصدقاء شذى الذين قدموا لحضور حفل زفافها الأسبوع المقبل في منزل والدتها في المغرب على الطريقة المغربية، على أن يقام حفل زفاف كبير في دبي مكان إقامة زوجها المستقبلي.




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