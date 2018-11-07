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داليدا خليل: لا أخاف من كلمة عانس وهذه صفات رجل أحلامي



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أكدت الممثلة ​داليدا خليل​ أنها كانت بالفعل قد شعرت بالتوتر والخوف قبل أن تقرر إطلاق عملها الغنائي الاحترافي الأول وعلقت: "خفت كثيراً قبل أن أخوض هذه التجربة الغنائية، لكن دعم أهل الفن ومحترفيه جعلني أتأكد أن مشروعي سينجح وهذا ما حدث".



وحول تعدد مواهبها بين التمثيل والرقص والغناء قالت عبر إذاعة "ميلودي أف أم" السورية: "بعد عشرة سنوات في مجال التمثيل حاولت أن أخلق ما هو جديد من خلال جمع التمثيل والرقص والغناء، وأطمح بالدمج بين مواهبي الثلاثة.


 وفيما يخص حياتها العاطفية عبرت عن دعمها لمشروع الزواج وأوضحت: "أنا مع الزواج والارتباط الجدي لكل فتاة تجد من يناسبها ومن يطورها، والفتاة الناجحة فهي لن تكون عانس أبداً، ولا يمكن أن توصف بالعانس كونها قادرة أن تطور من قدراتها وخبراتها دائماً، وأنا شخصياً لا أخاف من كلمة عانس".


ووصفت داليدا في اللقاء الإذاعي صفات الرجل الذي تحلم به بما يلي: "هادئ، منفتح، قادر على استيعاب المحبين، يدعمني ويكون بعيد عن الغيرة، كريم الأخلاق والشخصية، ومن الضروري أن يتكل على نفسه مادياً رغم أنه لا يهمني ما يملك، إنما يجب أن يكون ذو مسؤولية".
 




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