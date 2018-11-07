القبلة, قد, تسبب, الإصابة, بسرطان, المعدة,

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أعلن باحثون ألمان من مستشفى جامعة هايدلبرغ الخميس، أنهم طوروا "أول تحليل دم" للكشف...
اكتشف فريق من العلماء في جامعة سالفورد البريطانية أن نمو كل أنواع السرطانات يبدأ...
كشفت دراسة أميركية جديدة أن اتباع نظام غذائي يتضمن كميات كبيرة من الحبوب الكاملة...
كشفت دراسة حديثة أن الفصيلة الثومية من الخضروات التي تشمل الثوم والكراث والثوم...
قال خبير إن عقارا "سحريا" جديدا يمكن أن يغير طريقة علاج النساء المصابات بأحد أكثر...
يحجم كثيرون عن تناول البصل بسبب رائحته النفاذة الكريهة، إلا أن أولئك يجهلون أنهم...
بإمكان تقنيات التنفس و #التأمل_الذاتي أن تساعد لحد كبير في تحسين التركيز والحفاظ...
أجرى علماء جامعة تكساس في مدينة أوستن بالولايات المتحدة أول اختبار سريري لمجموعة...
وجدت دراسة جديدة أن القدرة على القيام بأكثر من 10 تمارين ضغط تخفض خطر الإصابة...
كشفت دراسة طبية حديثة، أن تناول حفنة من المكسرات يوميا، مثل الكاجو والفستق والجوز...