تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-27 12:41:36 قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ يزور النقب ويلتقي برؤساء السلطات المحلية |  2018-12-27 12:15:46 ترامب: الحق أقول لكم.. ساورني شعور بالخوف على ميلانيا! |  2018-12-27 12:04:37 أزمة سير اثر انقلاب شاحنة قرب طرعان واصابة السائق |  2018-12-27 11:46:12 فعاليات واحتفالات مميزة في زهراء الناصرة نهاية الفصل الأول |  2018-12-27 11:00:30 فيديو - ضبط حافلة وبداخلها 50 فلسطينيا من رام الله والمنطقة بدون تصاريح في طريقهم للاستجمام في ايلات |  2018-12-27 10:51:34 "ضربات المناخ" كبدت العالم 100 مليار دولار في 2018 |  2018-12-27 10:45:55 إندونيسيا ترفع مستوى الإنذار في منطقة تسونامي |  2018-12-27 08:55:53 لبنان: "نجينا بأعجوبة" من كارثة انسانية |  2018-12-27 08:55:15 دمشق: العدوان الإسرائيلي يهدف إلى إطالة أمد الأزمة السورية والحرب الإرهابية |  2018-12-27 08:51:12 بعد الافراج عنها -المرأة من الجش التي اعتقلت على خلفية مقتل يارا ايوب: رحمها الله ولا علاقة لنا بالجريمة |  2018-12-27 08:49:59 ترامب يسافر بطائرة مطفأة الأضواء و"حزين" لدخول العراق سرا |  2018-12-27 08:45:07 الناصرة - اعادة فتح مفرق البيج في الناصرة بعد اغلاقه |  2018-12-27 06:29:41 منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وامطار غزيرة |  2018-12-27 06:22:37 صور - اطلاق نار على المدخل الرئيسي لمجلس محلي طرعان |  2018-12-26 23:42:51 ترامب يصل العراق في زيارة مفاجئة |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أستون مارتن تكشف عن سياراتها الرياضية القادمة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت شركة أستون مارتن بعض المعلومات عن سيارة "Valkyrie" الرياضية التي من المنتظر أن تطرحها العام القادم.



وأوضحت الشركة أن "Valkyrie" ستكون أكثر سياراتها الرياضية تطورا، وستأتي بتصميم فريد يعكس الأيروديناميكية العالية للهيكل، وبقمرة تتسع لشخصين، مزودة بشاشة إلكترونية كبيرة في منتصف واجهة القيادة.

صنع هيكل هذه السيارة من خليط خاص من المعدن وألياف الكربون الخفيفة والمتينة، وزودت بأنظمة مكابح يدخل في تركيبها الكربون والسيراميك منعا لارتفاع حرارتها عند الفرملة على السرعات العالية.


أما الأداء الجبار للسيارة فسيضمنه محرك توربيني بـ 12 أسطوانة، وسعة 6.5 ليتر، وعزم 1000 حصان، ومحرك كهربائي إضافي بعزم 130 حصان.




كلمات متعلقة

أستون, مارتن, تكشف, عن, سياراتها, الرياضية, القادمة,

تابعونــا

"ضربات المناخ" كبدت العالم 100 مليار دولار في 2018 "ضربات المناخ" كبدت العالم 100 مليار دولار في 2018 2018-12-27 | 10:51:34

بلغ إجمالي تكلفة الخسائر الناجمة عن التطرف المناخي في العالم عام 2018 حوالي 100 مليار...

كيف تحمي محادثات "واتساب" من أعين المتطفلين؟ كيف تحمي محادثات "واتساب" من أعين المتطفلين؟ 2018-12-27 | 09:09:38

ربما تفرض الظروف على مستخدم خدمة "الواتساب" للتواصل ضرورة إخفاء بعض المحادثات،...

81 ألف دولار غرامة لإماراتي ارتكب "جريمة إلكترونية" 81 ألف دولار غرامة لإماراتي ارتكب "جريمة إلكترونية" 2018-12-26 | 15:50:05

أيدت محكمة استئناف في أبو ظبي قرارا يقضي بتغريم أحد مستخدمي مواقع التواصل...

أغرب زفاف في الـ 2018.. عروساه دجاجة وديك! أغرب زفاف في الـ 2018.. عروساه دجاجة وديك! 2018-12-26 | 15:00:04

في واحدة من أغرب حفلات الزواج، زُفّت دجاجة إلى ديك بإحدى مزارع منطقة أكوورث، في...

قصة قصر يانشي الأكثر بحثا على غوغل لعام 2018 قصة قصر يانشي الأكثر بحثا على غوغل لعام 2018 2018-12-26 | 14:20:24

كشف تقرير حديث أن أكثر المسلسلات التلفزيونية بحثا على غوغل لهذا العام يأتي من...

لأول مرة.. "زي مدرسي ذكي" يراقب تحركات التلاميذ لأول مرة.. "زي مدرسي ذكي" يراقب تحركات التلاميذ 2018-12-26 | 12:50:23

شرع طلاب في مدارس صينية باستخدام زي مدرسي "ذكي" مجهز برقائق ذكية، وذلك لمراقبة...

العلماء يكتشفون أبعد نقطة على الإطلاق بالمجموعة الشمسية العلماء يكتشفون أبعد نقطة على الإطلاق بالمجموعة الشمسية 2018-12-26 | 11:45:49

أعلن فريق من علماء الفلك الأميركيين اكتشاف أبعد نقطة على الإطلاق في المجموعة...

"شاومي" تكشف عن هاتفها الجديد "شاومي" تكشف عن هاتفها الجديد 2018-12-26 | 09:20:44

كشفت شركة "شاومي" عن هاتفها الذكي الجديد Mi Play الذي يمتاز بكاميرا خلفية مزدوجة،...

بعد الصين.. ألمانيا تحظر بيع "آيفون"! بعد الصين.. ألمانيا تحظر بيع "آيفون"! 2018-12-25 | 07:43:39

قرر القضاء الألماني حظر بيع بعض نماذج هواتف آيفون في البلاد، بعد أن اعتبر "آبل"...

مذيع يوقف مأساة انتحار على الهواء مباشرة ! مذيع يوقف مأساة انتحار على الهواء مباشرة ! 2018-12-24 | 14:00:33

اتصل شاب بريطاني بمقدم برامج إذاعية في بريطانيا أثناء برنامجه على الهواء مباشرة،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids هريس هرب كفر كنا اصابة اطلاق نار خلال عرس حفل شاب اعتقال اطباء العائلة الشمال مؤتمر الناصرة تحتضن د. بشارات بشارة مستشفى الاتجليزي استمرار محاكمة دارين طاطور من الرينة بتهمة التحريض‎رهط مصرع براء الشربجي ناهض شابة متأثرة جراحها اصابة حريق بيت الرامة . كرم زيتون بقايا جثة العثور الشرطة تعفن التشريحصفاء امارة كفر كنا سيلفي الجندية حافلة صورة فيسبوك لايكات توضح ضبط مخدرات حشيش في بيت مدينة الناصرة الشرطة تفتيش اطلاق نار الطيبة اصابة شاب حرجة بالغة الشرطة مدينة مصرع عبد الناصرة جبارة الحاج رياض ابو حسين رمانه فريضة الحج وفاة قرية رمانة كفر قاسم محمد مهدي رابي مصرع متأـصرا بجراحه حادث طرق ذاتي اطلاق اسم كفر كنا على شارع رئيسي وسط عمان عضو . الطنيست حزب العمل بهلول زهير الاتحاد العام كرة قدم الغاء مباريات الدوري الاسبوع القادموقفة احتجاجية نصرة الحركة الاسلامية طرعان حظر اغلاق اخراجها عن القانون دهس حادث ابو سنان قرية 6 سنوات طفلة مركز حيان الطبي شرطة اسعاف مشتبه شاب من قرية الجش ترويج مخدرات حث قاصرين استخدام مدرسة يهودية الشمال اعتقال اتهام
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com