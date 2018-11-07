حملة, للشرطة, ضد, الجمال, السائبة, في, النقب, ومصادرتها, بادعاء, تشكيلها, خطرا, على, حياة, السائقين, في, الطرقات,

قامت شرطة النقب امس الثلاثاء بحملة واسعة على امتداد شارع 25 في الجنوب , لمكافحة ظاهرة تسيب الحيوانات عامة وخاصة الجمال , قرب الشارع والتي ووفقا للشرطة , تشكل خطرا داهما على السائقين ومستعملي الشوارع في المكان .

واشارت الشرطة الى انها صادرت 22 جملا واوقفت للتحقيق شابا في العضرينات من عمره سكان منطقة الجنوب .وناشدت الشرطة سكان منطثة الجنوب والنقب , وخاصة من يعتاشون من تربية الجمال والمواشي بالعمل على الحد من ظاهرة تسيب الجمال والمواشي خاصة في الاماكن القريبة من محاور وشوارع رئيسية في المنطقة.