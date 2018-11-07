تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-19 20:41:07 القدس:القبض على 31 مشتبه بإرتكاب مخالفات جنائية وأمنية |  2018-12-19 20:38:04 اللد:تظاهرة امام مركز الشرطة ضد العنف والجريمة |  2018-12-19 20:34:50 أسلوب مبتكر لتفادي الإصابة بأمراض القلب |  2018-12-19 20:00:46 الرينة تحتفل باضاءة شجرة الميلاد بمشاركة واسعة |  2018-12-19 20:06:29 النائب عيساوي فريج يرد على حسون: اقتراح قانون القومية مخجل ولا يشرف اخواننا الدروز |  2018-12-19 16:53:55 مؤشر جديد على اقتراب لاعب فالنسيا من برشلونة |  2018-12-19 16:51:23 طرق جذابة للحفاظ على الصحة |  2018-12-19 16:49:19 أحلام مستغانمي واصلت توقع كتابها من غرفة الإنعاش |  2018-12-19 17:10:48 أمريكا تستعد لسحب كامل قواتها من سوريا |  2018-12-19 16:42:07 رئيس مجلس عارة عرعرة المحامي مضر يونس رئيسأ للجنة القطرية بالتزكية |  2018-12-19 15:00:02 حظر نشر بقضية جريمة قتل حذيفة حريري من جلجولية |  2018-12-19 15:00:33 موسكو تشكك في خطة السلام الأمريكية الجديدة |  2018-12-19 14:10:00 رونالدو يعرض منزله للبيع في مانشستر ب 4 ملايين دولار |  2018-12-19 13:58:24 الأرصاد تتوقع - أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف غدا الخميس |  2018-12-19 13:52:22 بيت لحم قبلة السائح الاولى في الاعياد المجيدة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حملة للشرطة ضد الجمال السائبة في النقب ومصادرتها بادعاء تشكيلها خطرا على حياة السائقين في الطرقات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قامت شرطة النقب امس الثلاثاء بحملة واسعة على امتداد شارع 25 في الجنوب , لمكافحة ظاهرة تسيب الحيوانات عامة وخاصة الجمال , قرب الشارع والتي ووفقا للشرطة , تشكل خطرا داهما على السائقين ومستعملي الشوارع في المكان .


واشارت الشرطة الى انها صادرت 22 جملا واوقفت للتحقيق شابا في العضرينات من عمره سكان منطقة الجنوب .


وناشدت الشرطة سكان منطثة الجنوب والنقب , وخاصة من يعتاشون من تربية الجمال والمواشي بالعمل على الحد من ظاهرة تسيب الجمال والمواشي خاصة في الاماكن القريبة من محاور وشوارع رئيسية في المنطقة.




كلمات متعلقة

حملة, للشرطة, ضد, الجمال, السائبة, في, النقب, ومصادرتها, بادعاء, تشكيلها, خطرا, على, حياة, السائقين, في, الطرقات,

تابعونــا

القدس:القبض على 31 مشتبه بإرتكاب مخالفات جنائية وأمنية القدس:القبض على 31 مشتبه بإرتكاب مخالفات جنائية وأمنية 2018-12-19 | 20:41:07

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:نشاط 700 في شرقي...

اللد:تظاهرة امام مركز الشرطة ضد العنف والجريمة اللد:تظاهرة امام مركز الشرطة ضد العنف والجريمة 2018-12-19 | 20:38:04

تظاهر العشرات من سكان مدينة اللد مساء اليوم الاربعاء أمام مركز الشرطة في المدينة...

الرينة تحتفل باضاءة شجرة الميلاد بمشاركة واسعة الرينة تحتفل باضاءة شجرة الميلاد بمشاركة واسعة 2018-12-19 | 20:00:46

احتفلت قرية الرينة مساء اليوم الاربعاء باضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد وذلك في...

النائب عيساوي فريج يرد على حسون: اقتراح قانون القومية مخجل ولا يشرف اخواننا الدروز النائب عيساوي فريج يرد على حسون: اقتراح قانون القومية مخجل ولا يشرف اخواننا الدروز 2018-12-19 | 20:06:29

رد عضو الكنيست عيساوي فريج على تهجم النائب اكرم حسون ضد كل من صوت ضد اقتراح قانون...

رئيس مجلس عارة عرعرة المحامي مضر يونس رئيسأ للجنة القطرية بالتزكية رئيس مجلس عارة عرعرة المحامي مضر يونس رئيسأ للجنة القطرية بالتزكية 2018-12-19 | 16:42:07

اجتمعت لجنة الانتخابات الداخلية للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في...

حظر نشر بقضية جريمة قتل حذيفة حريري من جلجولية حظر نشر بقضية جريمة قتل حذيفة حريري من جلجولية 2018-12-19 | 15:00:02

أصدرت محكمة الصلح في عكا اليوم الاربعاء أمر حظر نشر في قضية شبهات جريمة القتل التي...

الأرصاد تتوقع - أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف غدا الخميس الأرصاد تتوقع - أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف غدا الخميس 2018-12-19 | 13:58:24

يوم غد الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا...

بيت لحم قبلة السائح الاولى في الاعياد المجيدة بيت لحم قبلة السائح الاولى في الاعياد المجيدة 2018-12-19 | 13:52:22

اكدت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية رُلى معايعة على حجم النشاط السياحي الكبير...

شركة أوسيم تعلن عن ارجاء رفع اسعار منتوجاتها شركة أوسيم تعلن عن ارجاء رفع اسعار منتوجاتها 2018-12-19 | 12:47:29

أعلنت شركة اوسم العملاقة للمنتجات الغذائية عن ارجاء رفع أسعار منتوجاتها. وصدر هذا...

رغم الأمطار - مستوى المياه في بحيرة طبريا ما زال خطيرا رغم الأمطار - مستوى المياه في بحيرة طبريا ما زال خطيرا 2018-12-19 | 12:39:57

اكدت سلطة المياه على خطورة وضع بحيرة طبرية ومصادر المياه رغم كميات الأمطار...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الطكتورة سهير حسن أسدي قسم مديرة تعيين امراض الكلى ضغط الدم مستشفى رمبام في حيفاخالد عابد العامل الناصرة تشييع جثمان مدسنة حادث عمل مصرع حيفا زيدان عابد اسراء الناصرة العفولة صحة تتحسن سكين تشكل خطرا هيثم ذيب منتخب فلسطين امارات مجد الكروم هجروا تهجير نكبة احتلال 1948 كفر ياسيف احتراق بيت مهجور مدرسة البيادر اطفاء اخماد حريق اضرار اصابات دون كابول طن لحوم ابادة رقابة بيطيرية قرية ضبط حملة مداهمة الشعانين احتفالات كفر كنا مسيرة قداس عيد مشاركة واسعة طبيب ناجي بطحيش مديرا امراض الجلد مستشفى زيف صفد تعيين قرية مسعدهعشرة جراحين ضمن قائمة افضل مستشفيات للمرة الثانية اختيار الطبيب ام الفحماي الفحم عكا التزام اضراب محلات تجارية لجنة المتابعة المسجد الاقصى القدسحادث دراجة هوائية اصابة فتى سيارة متوسطة طفيفة شرطة اسعاف مستشفى اطلاق نار على شابين المكر سيارة مرت عابرة شرطة تحقيق دون اصابات هنادي القدس عبد الرحمن شهابا تالا حريق بيت عين نقوبا جنازة تشييع جثامين ضحايا حادث طرق مروع اصابات متوسطة خطيرة شارع مفرق عيلوط عرعره نشأت ملحم قرية مروحية قوات أمن شرطة كبيرة تداهم حي الظهرات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com