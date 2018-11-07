تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-31 15:39:32 في 2018.. أدنى حصيلة سنوية لقتلى الحرب بسوريا |  2018-12-31 15:21:35 المحكمة تقبل ادعاءات المحاميان عماد وجلال دكور وترفض استئناف الانتخابات بكفر مندا. |  2018-12-31 14:00:48 خامنئي يؤكد قرب انتصار الشعب الفلسطيني |  2018-12-31 13:42:14 شفاعمرو - مقتل حسام ابو رغيس 47 عاما باطلاق نار |  2018-12-31 13:10:32 فيديو - نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد |  2018-12-31 13:04:49 فيديو - ضبط سائق 19 عاما من النقب يقل 7 فلسطينيين بدون تصاريح داخل سيارة خصوصية |  2018-12-31 13:02:00 عارة - وفاة المربي عبد القادر الحاج احمد يونس "ابو امية" |  2018-12-31 12:54:33 سلطة الإطفاء والإنقاذ تقدّم محاضرة ارشادية للمسنين في عرابة |  2018-12-31 11:54:57 اعادة فتح المعابر مع مناطق السلطة الفلسطينية |  2018-12-31 11:50:09 أكثر من 13 مليون فلسطيني في العالم مع نهاية عام 2018 |  2018-12-31 11:34:37 قتلى وعشرات المفقودين بانفجار بناية في روسيا |  2018-12-31 11:18:56 انخفاض 18% بعدد ضحايا حوادث الطرق العرب مقارنة ب2017 |  2018-12-31 11:16:19 الولايات المتحدة تخرج رسميا من اليونيسكو |  2018-12-31 10:52:44 عشية احتفالات رأس السنة - الشرطة تحذر السائقين وتؤكد انها ستنتشر بقوات معززة في اماكن الترفيه .. فيديو |  2018-12-31 10:22:33 نيويورك تايمز: إسرائيل تعمدت قتل المسعفة رزان النجار |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مدرسة الرّازي الإبتدائيّة في طمرة ومديرتها سماح عواد ضمن قائمة ال 6 مدارس الفائزة بجائزة لواء الشمال



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أعلنت د.اورنا سمحون مديرة لواء الشّمال في وزارة التّربية اليوم الاربعاء عن المؤسّسات التّعليميّة الفائزة بجائزة لواء الشّمال .



واشارت سمحون الى ان 6 مؤسّسات تعليميّة فائزة في لواء الشّمال  من بينها مدرسة الرّازي الإبتدائيّة في طمره ومديرتها المربيّة سماح عوّاد .


د.اورنا سمحون باركت المؤسّسات التّعليميّة الفائزة في العمل التّربوي قائلة بأنّ هذه المؤسّسات هي قدوة ومثل أعلى للجميع .


يشار بأنّ لجنة مهنيّة زارت المؤسّسات التّعليميّة وقدّمت توصياتها لمديرة اللواء وفق معايير مهنيّة اهمّها : التميّز في التعلّم ذي معنى ، التّحصيل العلمي والمناخ التّعليمي، إحتواء الطلاب من ذوي الإحتياجات الخاصّة ، تذويت القيم ، التّداخل الإجتماعي، مشاركة الأهل، التّميّز في العمل الإداري والتنظيمي وإحترام انظمة الوزارة.




كلمات متعلقة

مدرسة, الرّازي, الإبتدائيّة, في, طمرة, ومديرتها, سماح, عواد, ضمن, قائمة, ال, 6, مدارس, الفائزة, بجائزة, لواء, الشمال,

تابعونــا

المحكمة تقبل ادعاءات المحاميان عماد وجلال دكور وترفض استئناف الانتخابات بكفر مندا. المحكمة تقبل ادعاءات المحاميان عماد وجلال دكور وترفض استئناف الانتخابات بكفر مندا. 2018-12-31 | 15:21:35

اصدرت المحكمة المركزية الادارية في حيفا الان (الإثنين ٣١/١٢/١٨)، قرارها برفض...

شفاعمرو - مقتل حسام ابو رغيس 47 عاما باطلاق نار شفاعمرو - مقتل حسام ابو رغيس 47 عاما باطلاق نار 2018-12-31 | 13:42:14

لقي حسام ابو رغيس 47 عاما من شفاعمرو مصرعه ظهر اليوم الاثنين اثر تعرضه لاطلاق نار...

فيديو - نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد فيديو - نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد 2018-12-31 | 13:10:32

استقبلت نيوزيلندا العام الجديد بالألعاب النارية لتطوي صفحة سنة 2018 مرحبة بـ...

فيديو - ضبط سائق 19 عاما من النقب يقل 7 فلسطينيين بدون تصاريح داخل سيارة خصوصية فيديو - ضبط سائق 19 عاما من النقب يقل 7 فلسطينيين بدون تصاريح داخل سيارة خصوصية 2018-12-31 | 13:04:49

أوقفت الشرطة في لواء الجنوب شابا 19 عاما من سكان احدى العشائر البدوية في النقب...

سلطة الإطفاء والإنقاذ تقدّم محاضرة ارشادية للمسنين في عرابة سلطة الإطفاء والإنقاذ تقدّم محاضرة ارشادية للمسنين في عرابة 2018-12-31 | 12:54:33

بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ للشؤون العربية...

اعادة فتح المعابر مع مناطق السلطة الفلسطينية اعادة فتح المعابر مع مناطق السلطة الفلسطينية 2018-12-31 | 11:54:57

يعاد صباح اليوم فتح جميع المعابر مع مناطق السلطة الفلسطينية لنقل المنتجات...

انخفاض 18% بعدد ضحايا حوادث الطرق العرب مقارنة ب2017 انخفاض 18% بعدد ضحايا حوادث الطرق العرب مقارنة ب2017 2018-12-31 | 11:18:56

لقي 315 شخصًا في البلاد مصرعهم في حوادث الطرق خلال العام 2018، مقارنة ب 362 في العام 2017،...

عشية احتفالات رأس السنة - الشرطة تحذر السائقين وتؤكد انها ستنتشر بقوات معززة في اماكن الترفيه .. فيديو عشية احتفالات رأس السنة - الشرطة تحذر السائقين وتؤكد انها ستنتشر بقوات معززة في اماكن الترفيه .. فيديو 2018-12-31 | 10:52:44

نشرت الشرطة اليوم الاثنين تحذيرا وارشادات للمواطنين عامة عشية احتفالات رأس...

نيويورك تايمز: إسرائيل تعمدت قتل المسعفة رزان النجار نيويورك تايمز: إسرائيل تعمدت قتل المسعفة رزان النجار 2018-12-31 | 10:22:33

كشف تحقيق موسع أجريته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن أن الجيش الاسرائيلي...

مع بداية 2019 .. انخفاض أسعار الوقود ب 18 أغورة مع بداية 2019 .. انخفاض أسعار الوقود ب 18 أغورة 2018-12-31 | 09:48:16

من المتوقع أن تشهد أسعار المحروقات انخفاضا جديدا بداية العام 2019 في البلاد للشهر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مدرسة صفا سخنين الصفا سكب زيت محروق جدرانها ساحتها بيت جن شارع الرامة بين حادث انقلاب طرق شاحنة مستشفى شرطة اسعاف سلمان ابو مديغم رهط اعتداء ضرب كنيون بئر السبع حراس الطيبة مشتبه رفع صور حميمية انستغرام فيسبوك صديقته السابقة احتراق عدد من السيارات حي غيلو القدس استنفار اطفاء الشرطة تحقق سولر سائق شاب طرعان بدون رخصة سياقة وقود اعتقال الناصرة توصيل الكهرباء ايصال كنيسة اقرث المهجرة مد خط بدء ضبط لحوم غير صالحة القدس ابادة شاحنة تهريب الضفة اسرائيل ظروف سيئة بدون رقابة حصري . الحلقة الاولى مسلسل الخروج رمضان 2016 الصنارة نت شاهدوا كيلو غرام لحوم الدجاج مدينة طمرة اتلاف وزارة الصحة مندوبون ابراهيم عواد لحوم سخنين فريق ابناء نصف نهائي كأس الدولة مباراة جمهور الخميس مكابي تل ابيب تأجل مباريات نهاية الاسبوع الفرق العربية اليهودية كرة القدم الاتحاد العام نهاية الاسبوع الشرطة تحذير أوراق نقدية مزيفة خاصة 200 شيكل منتشرة محلات عديدة اعتقال شبط تزييف طلاب طب عرابة كفر قاسم رومانيا شراء سيارة مسروقة افراج اعتقال سجون رئيس الوزراء الفرنسي يزور البطريرك فؤاد طوال القدس ينتقد التدخل العسكري الفرنسي سوريا المبادرة الفرنسية سلاح
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com