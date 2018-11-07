مدرسة, الرّازي, الإبتدائيّة, في, طمرة, ومديرتها, سماح, عواد, ضمن, قائمة, ال, 6, مدارس, الفائزة, بجائزة, لواء, الشمال,

أعلنت د.اورنا سمحون مديرة لواء الشّمال في وزارة التّربية اليوم الاربعاء عن المؤسّسات التّعليميّة الفائزة بجائزة لواء الشّمال .

واشارت سمحون الى ان 6 مؤسّسات تعليميّة فائزة في لواء الشّمال من بينها مدرسة الرّازي الإبتدائيّة في طمره ومديرتها المربيّة سماح عوّاد .د.اورنا سمحون باركت المؤسّسات التّعليميّة الفائزة في العمل التّربوي قائلة بأنّ هذه المؤسّسات هي قدوة ومثل أعلى للجميع .يشار بأنّ لجنة مهنيّة زارت المؤسّسات التّعليميّة وقدّمت توصياتها لمديرة اللواء وفق معايير مهنيّة اهمّها : التميّز في التعلّم ذي معنى ، التّحصيل العلمي والمناخ التّعليمي، إحتواء الطلاب من ذوي الإحتياجات الخاصّة ، تذويت القيم ، التّداخل الإجتماعي، مشاركة الأهل، التّميّز في العمل الإداري والتنظيمي وإحترام انظمة الوزارة.