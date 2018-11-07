فيديو - هدم بناية من 12 شقة في مخيم شعفاط بالقدس

هدمت آليات بلدية القدس ، صباح الاربعاء، اسكانا في مخيم شعفاط بمدينة القدس.

وافيد أن اكثر من 300 جنديا اقتحموا مخيم شعفاط للاجئين، وحولوا شوارعه الرئيسية لثكنة عسكرية، ثم باشروا بهدم بناية سكنية مؤلفة من عدة طوابق بحجة البناء دون ترخيص بالقرب من جدار الضم والتوسع.وتعود ملكية الاسكان للمواطن محمود جرادات الذي أوضح بدوره ان البناء تبلغ مساحته الاجمالية 2400 متر مربع، مؤلف من 4 طوابق، 12 شقة سكنية وموقف للسيارات.وأضاف جرادات أن الاحتلال شرد عائلتين تعيشان في شقتين بالاسكان، ويبلغ عددهم 12 فردا.ولفت جرادات ان بلدية القدس اصدرت قبل 8 اشهر قرارا يقضي بهدم البناء، وحينها تم تكليف المحامي لمتابعة القضية وتمكن من تأجيل الهدم، حتى أصدرت البلدية مساء امس قرارا نهائيا بهدمها.وأضاف جرادات ان تكلفة بناء الاسكان بلغت 3 مليون شيكل.