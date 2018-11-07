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الزنجبيل يساعدك في الحماية من أحد أخطر الأمراض



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفاد علماء بريطانيون، بأن الزنجبيل يلعب دوراً مهما في تجنيب الإنسان الإصابة بسرطان الأمعاء، الذي يعد أحد أخطر أنواع الأورام فتكاً بالإنسان عند الإصابة به.



وأوضحوا أن تناول الزنجبيل قد يحسن صحة الأمعاء ويقلل فرص الإصابة بالمغص، لكن الأهم هو أنه يساعد الإنسان على تجنب سرطان الأمعاء القاتل.

 
وبحسب ما نقل “سكاي نيوز عن صحيفة “إكبريس” البريطانية، يعتبر سرطان الأمعاء من أكثر أنواع السرطان شيوعاً لا سيما في المملكة المتحدة.


وكانت دراسة أجريت عام 2011، قد خلصت إلى أن نبات الزنجبيل يمكن أن يحد من التهابات القولون، التي يعاني منها ملايين البشر حول العالم، وتعتبر أمراً مزعجاً للكثيرين وقد تتطور إلى السرطان.


وذكرت أخصائية التغذية جولييت كيلو وزميلتها سارة برور، أن الدراسات أظهرت أن الزنجبيل يحارب الغثيان، ويحفز إنتاج الصفراء، ويخفف من الشعور بعدم الراحة في المعدة.


وأضافتا أن الزنجبيل يسهل عمل الجهاز الهضمي، ويساعد على تفكيك الغازات المعوية لمواجهة النفخة، التي تؤرق الكثيرين.




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