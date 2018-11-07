بيع, “رسالة, انتحار”, نادرة, بـ, 267, ألف, دولار, أمريكي,

بيعت “رسالة انتحار” كتبها الشاعر الفرنسي الشهير، تشارلز بودلير، بسعر قياسي خلال مزاد علني في فرنسا، إذ حصدت مبلغ شراء نهائي قدر بـ 267 ألف دولار أمريكي

واستطاعت الرسالة النادرة -التي يعود تاريخ كتابتها إلى القرن التاسع عشر ميلادي- تحقيق سعر شراء بلغ ثلاثة أضعاف السعر المتوقع.وكتب الشاعر بودلير الرسالة إلى حبيبته، جين دوفال، في عام 1845، عندما كان يمر في حالة اكتئاب وضيق مادي بعمر الـ 24.وورد في “رسالة الانتحار” الأثرية: “عندما تصلك هذه الرسالة، سأكون ميتا.. إنني أقدم على قتل نفسي لأنه لم يعد بإمكاني الاستمرار بالعيش.. بالنوم والاستيقاظ من جديد”.وفي سياق ذي صلة، قام تاجر تحف بشراء رسالة بودلير خلال ندوة عقدت في مركز “أوسينات” للمزاد العلني في فرنسا.وكان الشاعر الفرنسي قد طعن نفسه في الصدر وهو في الـ 24 من عمره، لكنه استمر في العيش بظروف صحية صعبة لمدة 22 عاما إضافية، ليموت بعمر الـ 46 إثر إصابته بمرض الزهري.