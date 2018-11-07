ما, الذي, جمع, غادة, عبد, الرازق, مع, رونالدينيو؟.., صورة,

التقت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بلاعب كرة القدم البرازيلي رونالدينيو على متن الطائرة، أثناء توجهما إلى المغرب.

ونشرت غادة صورة لها مع اللاعب البرازيلي عبر حسابها على انستغرام وعلقت عليها: “مع أفضل لاعب كرة قدم (رونالدينيو) للمشاركة في احتفال المسيرة الخضراء في المغرب”.كما نشرت غادة فيديو ظهرت فيه في مراكش بينما كانت ترقص على أنغام موسيقى التراث المغربي.