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حيفا - وفاة ماچي الياس طوبي-كركبي



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 توفيت في مدينة شفاعمرو  السيدة الفاضلة ماچي الياس طوبي-كركبي عن عمر يناهز ال 88 عاماً.


 سيشيع جثمانها الى مثواه الأخير يوم الخميس 8 نوڤمبر 2018 الساعة 15:00 من الكنيسة الارثوذكسية في شارع العجم 3 (הפרסים 3) في حيفا. 


وتقبل التعازي في قاعة الكنيسة ايّام الجمعة والسبت والأحد 9,10,11 نوڤمبر 2018 من الساعة 15:00 حتى الساعة 21:00. 




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