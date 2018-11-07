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اطلاق سراح السائق المشتبه بالضلوع بحادث شارع 90



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قررت المحكمة المركزية في بيتح تكفا اليوم الاربعاء اطلاق سراح السائق من حيفا المشتبه بالضلوع بحادث الطرق المروع الذي وقع على شارع 90 قبل ايام واسفر عن مصرع 6 عمال من شرقي القدس كانوا في طريقهم للعمل في مصنع دجاج .


وافيد ان المشتبه به وهو سائق الشاحنة , تم تحويله للحبس المنزلي لمدة اسبوعين بقرار من المحكمة .


يذكر أن الضحايا هم الشقيقان رجائي زاهدة (43 عاما) ولطفي زاهدة (51 عاما)، علاء قريش في الثلاثينات من عمره، مجد عسيلة ومجد سمارة واحمد الأيوبي في العشرينات من العمر.



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