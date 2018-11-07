اطلاق, سراح, السائق, المشتبه, بالضلوع, بحادث, شارع, 90,

قررت المحكمة المركزية في بيتح تكفا اليوم الاربعاء اطلاق سراح السائق من حيفا المشتبه بالضلوع بحادث الطرق المروع الذي وقع على شارع 90 قبل ايام واسفر عن مصرع 6 عمال من شرقي القدس كانوا في طريقهم للعمل في مصنع دجاج .

وافيد ان المشتبه به وهو سائق الشاحنة , تم تحويله للحبس المنزلي لمدة اسبوعين بقرار من المحكمة .يذكر أن الضحايا هم الشقيقان رجائي زاهدة (43 عاما) ولطفي زاهدة (51 عاما)، علاء قريش في الثلاثينات من عمره، مجد عسيلة ومجد سمارة واحمد الأيوبي في العشرينات من العمر.